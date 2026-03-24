블랙야크, 산행부터 트레일 러닝까지...퍼포먼스 트레킹화'트레일 X GTX' 출시

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고기능성 프리미엄 아웃도어 브랜드 블랙야크가 '기술력'에 집중한 신제품과 브랜드 고유의 히말라얀 오리지널 정신을 담은 글로벌 캠페인을 선보이며 브랜드 정체성 강화에 나섰다.
미드솔은 '어댑트 폼 플러스'와 쿠셔닝 폼을 결합한 듀얼 구조로 설계해 뛰어난 쿠션감을 제공하며, 'T.C.S 트위스트 컨트롤 시스템'을 적용해 측면 지지력을 강화했다.
여기에 '루프 그립 Y9' 아웃솔을 더해 젖은 지면이나 비포장 트레일에서도 안정적인 접지력을 확보했다.
컬러는 그린, 레드, 실버, 블랙, 화이트, 여성용 라벤더 등 총 6종으로 출시됐다.
신제품 출시와 함께 히말라야를 배경으로 한 글로벌 캠페인 '디스 이즈 히말라얀' 영상을 공개했다.
이번 영상은 아이스폴 닥터, 셰르파, 알피니스트 등 극한 환경에서 원정을 이끄는 '숨은 영웅'들의 이야기를 조명하며, 이들을 위한 기술 개발에 집중해 온 브랜드 철학을 강조한다.
전문 모델이 아닌 블랙야크가 후원하는 아이스폴 닥터팀과 겔제 셰르파, 우타 이브라히미 알피니스트 등이 출연해 진정성을 더하고, 이들과 함께 반복적인 필드 테스트를 진행하며 제품 경쟁력을 강화하고 있다.
앞서 자사 인스타그램 채널을 리뉴얼하고 글로벌 캠페인 티저를 공개해 주목을 받았으며, 중국, 독일 등 핵심 글로벌 시장에 영상을 공개하며 본격적인 캠페인에 나선다.
또한 베이스캠프를 거점으로 아카데미 및 제품 체험 프로그램을 운영해 고객 접점을 넓혀 나갈 예정이다.
블랙야크 관계자는 "경량 설계와 뛰어난 쿠션감을 바탕으로 가벼운 산행부터 트레일 러닝까지 다방면으로 활용 가능한 전천후 트레킹화 트레일 X GTX를 선보였다"며 "이번 신제품과 브랜드캠페인 영상을 통해 블랙야크만의 '히말라얀 오리지널' 정체성을 각인시키고, 프리미엄 아웃도어 브랜드로서의 신뢰와 존재감을 강화해 나가겠다"고 말했다.