조건 없이 심플하게...'신한카드 SimplePlan' 2종 출시

최종수정 2026-03-24 12:42

조건 없이 심플하게...'신한카드 SimplePlan' 2종 출시
제공=신한카드

신한카드는 복잡한 조건 없이 직관적인 할인 혜택을 제공하는 '심플 플랜'과 '심플 플랜 플러스' 2종을 출시 했다.

기존 Simple 계열 카드의 상품의 직관적인 서비스 구조를 유지하며 혜택 수준을 강화한 것이 특징으로, 실적 조건 없이 일상 소비 전반에서 무제한으로 할인 받을 수 있다.

먼저 '심플 플랜'은 국내 이용금액의 1%, 해외 이용금액의 2%를 할인 해주고, 국내 가맹점에서 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자 할부 서비스가 상시 제공된다.

'심플 플랜 플러스'는 혜택을 한층 강화해 국내 이용금액의 1.5%, 해외 이용금액의 2%를 할인하고 카드 최초 발급 고객을 대상으로 마트, 병원, 주유 업종에서 3만원 이상 결제 시 최대 3만원을 돌려주는 웰컴서비스를 제공한다.

최대 3개월 무이자 할부 혜택 역시 동일하게 적용된다.

또한 심플 플랜 플러스 가족카드를 분기 기준 150만원 이상 이용하면 카드 1매당 1만원을 돌려준다.최대 4매까지 혜택 받을 수 있다.

출시 기념 이벤트로 심플 플랜 고객은 3월 31일까지 응모 후 4월 30일까지 음식점, 카페 업종 2만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용하면 1만원을 돌려준다.

심플 플랜 플러스 고객은 마트, 병원, 주유 업종 3만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용 시 웰컴서비스와 별도로 2만원을 추가로 돌려받는다.


여기에 본인 카드와 가족카드를 각각 40만원 이상 이용하면 1만원이 추가 제공된다.

심플 플랜,심플 플랜 플러스의 연회비는 각 각 국내 전용 1만 5천원, 4만 7천원이며, 해외 겸용은 1만 8천원, 5만원이다.

심플 플랜 플러스의 가족카드 연회비는 2만원이다.

자세한 서비스와 이벤트 내용은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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