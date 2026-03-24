조건 없이 심플하게...'신한카드 SimplePlan' 2종 출시

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신한카드는 복잡한 조건 없이 직관적인 할인 혜택을 제공하는 '심플 플랜'과 '심플 플랜 플러스' 2종을 출시 했다.
'심플 플랜 플러스'는 혜택을 한층 강화해 국내 이용금액의 1.5%, 해외 이용금액의 2%를 할인하고 카드 최초 발급 고객을 대상으로 마트, 병원, 주유 업종에서 3만원 이상 결제 시 최대 3만원을 돌려주는 웰컴서비스를 제공한다.
최대 3개월 무이자 할부 혜택 역시 동일하게 적용된다.
출시 기념 이벤트로 심플 플랜 고객은 3월 31일까지 응모 후 4월 30일까지 음식점, 카페 업종 2만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용하면 1만원을 돌려준다.
심플 플랜 플러스 고객은 마트, 병원, 주유 업종 3만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용 시 웰컴서비스와 별도로 2만원을 추가로 돌려받는다.
여기에 본인 카드와 가족카드를 각각 40만원 이상 이용하면 1만원이 추가 제공된다.
심플 플랜,심플 플랜 플러스의 연회비는 각 각 국내 전용 1만 5천원, 4만 7천원이며, 해외 겸용은 1만 8천원, 5만원이다.
심플 플랜 플러스의 가족카드 연회비는 2만원이다.
자세한 서비스와 이벤트 내용은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.