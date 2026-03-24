혈행·혈당 동시 관리...정관장 'GLPro'

최종수정 2026-03-24 12:22

혈행·혈당 동시 관리...정관장 'GLPro'
제공=정관장

정관장이 혈행과 혈당을 동시에 관리하는 브랜드 'GLPro'를 앞세워 건강기능식품 시장 공략에 속도를 내고 있다.

개인의 건강 상태를 스스로 이해하고 관리하는 '건강지능'이 주요 트렌드로 자리 잡으면서, 단순 보충 중심의 건강기능식품에서 벗어나 기능 중심 맞춤형 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.

'GLPro' 는제품 인기에 힘입어 풀무원헬스케어와 협업한 생활습관 관리형 구독 서비스도 선보였다.

건강기능식품과 맞춤형 식단, 혈당 측정기기를 결합해 일상 속 혈당 관리를 돕는 프로그램이다.

'GLPro'는 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다.

최근에는 혈당 급상승 완화와 인슐린 저항성 개선 등 기능이 주목받으며 홍삼이 혈행과 혈당까지 관리하는 소재로 재조명되고 있다.

소비자층도 빠르게 확대되는 추세다.

체지방 관리 기능을 강조한 'GLPro더블컷'의 경우 남성 구매 비중이 약 43%에 달하는 등 남성 고객 유입이 증가하고 있으며, 20~40대 신규 고객도 꾸준히 늘고 있다.


정관장은 지난해 9월 식후혈당과 피로를 동시에 관리할 수 있는 기능성 신제품 'GLPro혈당밸런스'도 출시했다.

해당 제품은 정관장의 독점 소재 홍삼(KGC05pg)에 비타민 B군 6종, 비타민 C,D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 복합 설계해 혈당 조절과 피로 개선을 동시에 지원하는 것이 특징이다.

정관장 관계자는 "GLPro는 현대인의 혈행과 혈당 관리에 실질적인 도움을 주는 건강 솔루션"이라며 "앞으로도 과학적 연구를 기반으로 고객의 건강한 일상을 지원할 것"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

2.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

3.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

4.

박성웅, 정신과 찾은 안타까운 근황..."잔인한 악역 후유증 힘들어" ('옥문아')

5.

'유산 아픔' 문지인, 임신 성공에 발달장애 동생도 환호 "조카 사랑해"

연예 많이본뉴스
1.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

2.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

3.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

4.

박성웅, 정신과 찾은 안타까운 근황..."잔인한 악역 후유증 힘들어" ('옥문아')

5.

'유산 아픔' 문지인, 임신 성공에 발달장애 동생도 환호 "조카 사랑해"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세는 됐고 와이스-라이언 안됐다 왜? 韓 MVP, 역대 5번째 ML 개막 로테이션 당당히 입성

2.

160km 문동주가 149km를? 그런데 휴식만이 정답도 아니다. 이유가 뭘까

3.

"봄날, 핑크빛 탁구여신" 신유빈, 무인 스포츠 브랜드 '짱탁구장'과 광고모델 계약[공식발표]

4.

"4할 김혜성 화나겠지만" 마이너행 당연하다? 왜?…다저스, 1할 유망주 쓸 명분 무엇이길래

5.

검정에 둘러싸인 '오피셜' 토트넘 엠블럼, '강등 위기' 또 무슨 일이 있었나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.