혈행·혈당 동시 관리...정관장 'GLPro'

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정관장이 혈행과 혈당을 동시에 관리하는 브랜드 'GLPro'를 앞세워 건강기능식품 시장 공략에 속도를 내고 있다.
건강기능식품과 맞춤형 식단, 혈당 측정기기를 결합해 일상 속 혈당 관리를 돕는 프로그램이다.
'GLPro'는 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다.
소비자층도 빠르게 확대되는 추세다.
체지방 관리 기능을 강조한 'GLPro더블컷'의 경우 남성 구매 비중이 약 43%에 달하는 등 남성 고객 유입이 증가하고 있으며, 20~40대 신규 고객도 꾸준히 늘고 있다.
정관장은 지난해 9월 식후혈당과 피로를 동시에 관리할 수 있는 기능성 신제품 'GLPro혈당밸런스'도 출시했다.
해당 제품은 정관장의 독점 소재 홍삼(KGC05pg)에 비타민 B군 6종, 비타민 C,D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 복합 설계해 혈당 조절과 피로 개선을 동시에 지원하는 것이 특징이다.
정관장 관계자는 "GLPro는 현대인의 혈행과 혈당 관리에 실질적인 도움을 주는 건강 솔루션"이라며 "앞으로도 과학적 연구를 기반으로 고객의 건강한 일상을 지원할 것"이라고 밝혔다.