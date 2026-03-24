"K-레저테인먼트 새로운 도전"…정용진 신세계그룹 회장, '스타필드 청라' 건설 현장 직접 점검

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올해 프로야구 개막을 앞두고 정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 '스타필드 청라' 건설 현장을 직접 점검했다.
정 회장의 스타필드 청라 현장 방문은 1월 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정, 2월 트레이더스 인천 구월점을 찾은 데 이은 올해 4번째 국내 현장경영이다. 지난주 미국에서 리플렉션 AI와 AI 데이터 센터 건립과 운영을 위한 MOU를 맺고 일주일 만에 국내 핵심 사업을 챙긴 것이기도 하다.
SSG랜더스는 스타필드 청라가 완공되는 2028년부터 멀티스다디움을 홈구장으로 사용하게 된다.
'스타필드 청라'의 현재 공정률은 40%로 올해 상반기 중 멀티스타디움의 상징인 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말로 예정돼 있고 2028년 초 공식 오픈을 목표로 하고 있다.
멀티스타디움 건축 설계사는 미국 피츠버그에 본사를 둔 글로벌 스포츠 전문설계사 'DLA+ Architecture & Interior Design'로, 미국과 일본 등 해외에서 첨단 기술로 지은 돔구장 사례들을 참고하며 야구 경기뿐 아니라 K-팝 공연과 대규모 문화 행사 등 다양한 콘텐츠가 펼쳐질 수 있도록 '몰입도'와 '현장감'을 한층 강화한 설계를 적용했다.
경기장 주요 스팟 및 쇼핑몰과의 연결 지점 등을 둘러본 정 회장은 "최근 막 내린 WBC를 비롯해, 세계적인 아티스트의 콘서트 등을 언제라도 열 수 있는 스타디움이 우리나라에도 하나쯤 있었으면 좋겠다고 늘 생각했다"며 "스타필드 청라가 완공된다면 세계 각지에서도 많은 외국인들이 우리나라를 찾는 이유가 될 것"이라고 말했다. 이어 "대한민국 복합쇼핑몰을 새롭게 정의한 '스타필드'가 이번에는 'K-레저테인먼트'라는 새로운 도전에 나섰다"며 "고객에게 새로운 경험을 선사하는 것이 고객 마음 속에 '신세계'를 넓혀가는 길"이라고 강조했다.
정 회장은 현장을 돌면서 고객 입장에서 끊임없이 질문을 던졌고, 특히 쇼핑몰과 이어지는 연결 부분 공사 현장에서는 고객 이동에 불편함 없이 즐거움을 선사하도록 각별히 신경을 써야 한다고 말했다. 또한 야구장 그라운드에 깔리게 될 잔디와 관중석 의자 시제품까지 꼼꼼히 살폈다. 정 회장은 현장을 떠나며 '스타필드 청라' 현장소장인 전윤석 신세계건설 상무에게 "안전 제일"을 재차 당부하며 "공사 중에 조금의 빈틈도 없도록 잘 챙겨달라"고 강조했다.
=김소형기자 compact@sportschosun.com