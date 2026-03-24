이번엔 '온라인판 더현대 서울'…현대백화점, 4월 6일 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이' 선보여

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현대백화점이 새로운 형태의 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'를 다음달 6일 오픈한다. 오는 25일부터 12일간은 공식 오픈 전 이용자에게 공개해 피드백을 반영하는 '오픈 베타' 서비스를 운영할 예정이다.
더현대 하이(Hi)는 메인 화면에 할인이나 기획전·광고 대신 라이프스타일 큐레이션 콘텐츠를 최우선 배치하는 파격적인 화면 구성과 함께, 백화점 바잉파워를 활용해 상품 경쟁력을 극대화하고 고객 취향에 기반한 소통 플랫폼으로서의 역할을 강화해 차별화된 프리미엄 e커머스 모델로 자리매김하겠다는 전략이다. 특히, 고객이 직접 검색하고 비교해야 하는 기존 e커머스 쇼핑 구조에서 벗어나, 현대백화점이 엄선한 상품과 스토리를 통해 나만의 취향을 '발견'하고 '선택'하는 플랫폼을 구현하겠다는 복안이다.
중장기적으로 고객의 구매 이력, 선호 카테고리 등을 정교하게 반영한 개인별 맞춤 큐레이팅 서비스를 선보일 계획이다. 예를 들어, 현대백화점 오프라인 매장에서 꽃을 구매하고 더현대 하이(Hi)에서 와인잔을 구매한 고객에게 특별한 날을 위한 향수나 꽃병 등을 추천해주고, 식품 구매 빈도가 높은 고객에게는 제철 식재료와 식기, 커틀러리 등을 제안하는 식의 서비스도 계획하고 있다.
여기에 현대백화점 자체 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(HEYDI)'를 활용한 대화형 큐레이팅 서비스도 선보인다. 헤이디와의 1:1 채팅을 통해 고객의 TPO(Time·Place·Occasion, 시간·장소·상황 )를 입력하면 헤이디가 고객 맞춤형 상품을 제안해 주는 방식이다.
현대백화점 바이어가 직접 검증한 3000여 브랜드만 선별해 입점시키며, 상품 구성 역시 '큐레이션'에 방점을 찍었다.
또한 더현대 하이(Hi)는 단순한 쇼핑몰을 넘어 취향 기반의 커뮤니티로 확장했다. 패션·리빙·푸드 등 각 분야의 크리에이터가 참여해 자신만의 큐레이션 콘텐츠를 선보이고, 고객 역시 구매 경험과 스타일링 사례 등을 자유롭게 공유할 수 있다. 모델 홍태준과 인플루언서 배지연, 작가 이슬아 등 각 분야에서의 영향력과 전문성을 기준으로 선별한 크리에이터들의 가치관을 담은 '아이콘샵(ICON Shop)'을 통해 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠를 선보인다. 고객들은 본인 취향에 맞는 크리에이터들의 콘텐츠를 구독하는 것은 물론, 관련 상품 구매도 가능하다. 또한, 고객들을 위한 커뮤니티 공간 '미스페이스(Me Space)'도 마련해 고객이 직접 큐레이션 콘텐츠를 생산하고 비슷한 취향을 가진 고객들과 소통할 수 있도록 했다.
정지영 현대백화점 사장은 "더현대 서울을 통해 오프라인 리테일의 새로운 패러다임을 구현했듯이 더현대 하이(Hi)를 통해 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시할 것"이라며 "현대백화점이 축적해온 본원적 경쟁력을 바탕으로 더현대라는 혁신 DNA를 더현대 하이(Hi)에 이식해 미래형 프리미엄 e커머스의 대표 모델로 키워 나갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com