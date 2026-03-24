충남문화관광재단, 서울 북촌서 ' 미식·노을 캠핑' 주제 팝업스토어 운영

기사입력 2026-03-24 14:50


충남문화관광재단, 서울 북촌서 ' 미식·노을 캠핑' 주제 팝업스토어 운영

충남 서해안의 노을과 미식 향연이 서울 한복에서 펼쳐진다. 충남문화관광재단이 서해안권 캠핑 명소와 로컬 식재료 등 관광자원을 알리기 위해 3월 27일부터 29일까지 서울 북촌 CN갤러리에서 '2026 충남관광 홍보 팝업스토어'를 개최한다.

24일 충남문화관광재단에 따르면 팝업스토어는 '노을에 빠진 충남'을 주제로 당진, 서산, 태안, 아산, 홍성, 보령, 서천 등 충남 서해안 지역의 캠핑 명소와 노을이 아름다운 곳을 소개한다. 지역 로컬 식재료를 한 공간에서 경험할 수 있는 체험형 콘텐츠로 관람객의 흥미를 자극하는 데 초점을 맞췄다. 팝업스토어가 열리는 서울 북촌의 CN갤러리는 1층과 야외공간은 캠핑존, 2층은 노을존, 3층 루프탑은 미식존 등 3개 테마 공간으로 꾸며진다.


충남문화관광재단, 서울 북촌서 ' 미식·노을 캠핑' 주제 팝업스토어 운영
1층 캠핑존에는 충남 서해안 노을 명소 캠핑장을 소개하는 '선셋캠핑장 지도'와 여행 취향에 맞는 관광지를 추천해 주는 키오스크 콘텐츠가 운영된다. 2층 노을존에서는 자전거 페달을 밟아 서해 노을 명소로 달려가는 체험형 게임 '서해노을라이딩'과 5월 16일 태안꽃지해수욕장에서 열리는 '서해선셋다이닝'을 홍보하는 체험 이벤트 '5.16초를 맞춰라' 프로그램을 체험할 수 있다. 서해안 노을 영상을 감상하는 미디어 전시와 노을 슈링크 키링 만들기 체험 프로그램도 마련돼 충남 서해안 노을도 느낄 수 있도록 했다. 3층 미식존에서는 충남 서해안 시·군 특산물을 소개하는 미식 지도와 함께 지역 특산물을 활용한 핑거푸드 시식 및 전통주 시음 행사를 운영한다. 천안의 호두과자, 당진 면천의 두견주, 아산의 감자칩, 서산의 팔봉 감자와 육쪽마늘, 태안 황토고구마 말랭이, 홍성 광천 김, 보령 머드팩, 서천 소곡주 등의 체험이 가능하다.


충남문화관광재단, 서울 북촌서 ' 미식·노을 캠핑' 주제 팝업스토어 운영
충남문화관광재단은 팝업스토어 운영에 맞춰 워케이션(4~6월, 9~11월)과 투어패스(연중), 충남으로 떠나는 레트로낭만열차(5~11월), 서해선셋다이닝(5.16일) 등의 사전 예약 할인행사도 진행한다.

충남문화관광재단 관계자는 "팝업스토어는 단순한 관광 정보 제공을 넘어 캠핑, 노을, 미식이라는 충남 서해안의 핵심 관광 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 구성했다"며 "수도권 관광객들이 충남의 매력을 체험할 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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