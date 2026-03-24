신동빈 롯데 회장 등 사내이사 재선임…롯데지주, 제 59기 주총 개최

기사입력 2026-03-24 15:46


신동빈 롯데 회장 등 사내이사 재선임…롯데지주, 제 59기 주총 개최
 ◇24일 서울 송파구 롯데월드타워 31층에서 열린 롯데지주 제 59기 정기 주주총회에서 인사말을 하고 있는 이사회 의장 고정욱 롯데지주 대표이사 사장. 사진제공=롯데지주

롯데지주가 제 59기 정기 주주총회를 개최했다.

24일 서울 송파구 롯데월드타워 31층에서 진행된 이번 주총에서는 상정된 ▲재무제표 승인 ▲정관 일부 개정 ▲이사 선임 ▲신규 감사위원 선임 ▲감사위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수한도 승인 등 6개 안건이 모두 원안대로 가결됐다.

이에 따라 신동빈 롯데 회장, 고정욱 롯데지주 대표이사, 노준형 롯데지주 대표이사가 사내이사로, 이경춘 이사와 김해경 이사가 사외이사로 재선임됐다. 또한 신규 사외이사로 조병규 이사가 선임됐다.

집중투표제 및 전자 주주총회 도입을 위한 일부 정관이 개정됐으며, 자기주식 처분 및 보유 기준에 대한 조항 신설 건도 원안대로 통과됐다.

고정욱 롯데지주 대표이사는 의장 인사말을 통해 향후 기업가치 제고 및 지속 성장을 위한 경영 방향을 설명했다. 올해 중점 추진사항으로는 본원적 경쟁력 강화, 사업 및 자산 재편, 성장 동력 투자, 글로벌 사업 확장을 제시했다. 고 대표는 "기업가치를 높이고 지속 성장의 발판을 마련하기 위해 수익성 중심의 경영 방침을 지켜나가겠다"며, "올해는 실질적인 턴어라운드 성과를 바탕으로 주주 여러분께서 보내주신 성원에 보답하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



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