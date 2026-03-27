누워가는 이코노미 좌석 생긴다…항공사 "게임 체인저 될 것"

기사입력 2026-03-27 08:29


누워가는 이코노미 좌석 생긴다…항공사 "게임 체인저 될 것"
사진출처=유나이티드항공 X

[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중 누워서 갈 수 있는 이코노미 좌석이 도입돼 눈길을 끌고 있다.

미국 항공사 유나이티드항공은 장거리 이코노미 승객을 위한 새로운 형태의 '소파형 좌석'을 도입한다고 발표했다. 유나이티드항공은 2027년부터 장거리 노선 이코노미석 승객을 대상으로 좌석을 눕혀 라운지처럼 활용할 수 있는 '유나이티드 릴랙스 로우(United Relax Row)'를 선보인다고 밝혔다.

이 좌석은 3개 좌석이 하나의 공간처럼 연결되는 형태로, 비행 중 다리를 뻗고 누울 수 있도록 설계됐다. 특히 어린 자녀를 동반한 가족이나 커플 등 보다 넓은 공간을 원하는 승객을 주요 대상으로 한다.

항공사에 따르면 각 좌석에는 개별 조절이 가능한 다리 받침대가 장착돼 있으며, 이를 90도 각도로 접어 올리면 좌석 전체를 평평하게 활용할 수 있다. 이용객에게는 전용 매트리스 패드와 맞춤형 담요, 추가 베개가 제공되며, 어린이를 위한 인형과 여행 키트도 함께 제공될 예정이다.

해당 좌석은 북미 노선에 한해 우선 도입되며, 2030년까지 보잉 787과 보잉 777 등 항공기 200여 대에 확대 적용될 계획이다. 항공기 한 대당 최대 12열까지 설치될 수 있다.

릴랙스 로우는 기존 이코노미석과 프리미엄 이코노미(유나이티드 프리미엄 플러스) 사이 구역에 배치되며, 구체적인 가격은 추후 공개될 예정이다.

항공사 관계자는 "장거리 이코노미 승객들도 더 넓고 편안한 선택지를 가질 자격이 있다"며 "이번 좌석은 그런 요구를 반영한 변화"라고 설명했다.

유나이티드항공은 소셜미디어를 통해 좌석 활용 모습을 담은 영상을 공개했으며, 이를 본 소비자들은 "꼭 이용해 보고 싶다"는 반응을 보였다. 항공사 측도 "게임 체인저가 될 것"이라며 기대감을 나타냈다.

예약 방법과 반려동물 동반 가능 여부 등 세부 사항은 출시 시점에 맞춰 공개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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