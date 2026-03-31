광명스피돔, '어스아워(Earth Hour)' 캠페인 동참

지난 3월 28일 어스아워 캠페인 참여를 위해 조명을 소등한 광명스피돔 전경. 사진제공=국민체육진흥공단

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28일 광명스피돔 조명 소등…기후 위기 대응 환경 실천

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 운영하는 광명스피돔이 세계 최대 환경 캠페인인 '어스아워(Earth Hour)'에 동참하며 기후 위기 대응을 위한 친환경 실천에 나섰다.

경륜경정총괄본부는 지난 3월 28일 1시간 동안 광명스피돔 외부 경관 조명 등을 소등하며 에너지 절약과 탄소 저감의 의미를 되새겼다. 이번 캠페인은 기후변화 대응과 환경 보호의 중요성을 알리기 위해 광명시 공공기관과 지역 시설들이 함께 참여하는 방식으로 진행됐다.

'어스아워(Earth Hour)'는 자연보전단체인 세계자연기금(WWF)이 주관하는 글로벌 환경 캠페인이다. 매년 3월 마지막 주 토요일 밤 8시 30분부터 1시간 동안 전 세계 시민과 기관이 동시에 불을 끄며 기후변화 대응의 필요성을 알리는 상징적인 행동으로 진행된다.

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이 캠페인은 2007년 시드니에서 처음 시작됐으며 현재는 180여 개 국가, 7000여 개 도시가 참여하는 세계 최대 규모의 자연보전 캠페인으로 성장했다. 세계 각국의 랜드마크와 공공기관, 기업, 시민들이 자발적으로 참여해 기후 위기 대응에 대한 공감대를 확산시키고 있다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "어스아워 캠페인은 단순한 소등을 넘어 지구 환경을 지키기 위한 공동의 약속을 상징하는 활동"이라며 "앞으로도 에너지 절약과 친환경 경영을 통해 지속 가능한 ESG 실천을 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

한편, 광명스피돔은 친환경 시설 운영과 에너지 절감 노력, 지역사회 환경 캠페인 참여 등을 통해 지속 가능한 경영 실천에 힘쓰고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com