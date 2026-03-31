'생체리듬 교정' 수면 웰니스 앱 개발…'맞춤형 빛 노출·활동' 가이드 제공

수면 주기 리듬(CRS) 시스템 구조 디지털 치료 노트. 이 흐름도는 CRS 디지털 치료의 전체 시스템 구조를 보여준다. 웨어러블 기기와 스마트폰의 주변광 센서를 통해 수집된 데이터는 통합된 뒤, 실시간 행동 및 환경 정보를 해석하는 인공지능 기반 알고리즘에 의해 처리된다. 이 분석을 바탕으로 CRS 애플리케이션은 하루 단위의 수면 건강 예측(0~100%)과 함께 ▲수면 ▲빛 노출 ▲신체 활동 ▲생체 리듬 안정성 등 네 가지 영역에 대한 개인 맞춤형 피드백을 제공한다. 결과물은 개인별 행동 개선 권고로 이어지며, 특히 기상 시간, 아침 활동, 그리고 이른 시간대의 빛 노출에 초점을 맞춘다. 이를 통해 행동 변화를 유도하고 수면의 질을 개선하며, 생체 리듬의 정렬을 향상시키는 것을 목표로 한다. 자료출처=Digital Health

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[스포츠조선 장종호 기자] 수면 문제는 현대인의 고질병이지만, 스스로 수면 시간을 기록하고 잠을 관리하는 것만으로는 근본적인 해결이 어렵다. 최근 국내 연구진이 개인의 '생체시계'를 일상 속에서 교정해 수면의 질을 높이는 새로운 디지털 웰니스 모델을 제시해 주목받고 있다.

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고려대학교 안암병원 정신건강의학과 이헌정 교수와 선문대학교 컴퓨터공학부 이정빈 교수 연구팀은 일주기 생체리듬 기반의 웰니스 앱 'CRS(Circadian Rhythm for Sleep)'를 활용한 연구 결과를 국제학술지 'Digital Health' 2026년 3월호에 게재했다고 밝혔다.

◇'수면 위생' 넘어선 '생체리듬' 조절…차세대 수면 관리 모델

기존의 수면 관리 앱들이 주로 수면시간 기록과 수면시간을 제한하는 기법이나 일반적인 수면 위생 교육(카페인 섭취 금지 등)에 그쳤다면, CRS는 사용자의 일주기 리듬(Circadian Rhythm) 자체를 최적화하는 데 집중한다.

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일주기 리듬은 약 24시간 주기로 반복되는 생물학적 시계로, 낮 시간의 빛 노출과 활동량이 밤의 멜라토닌 분비와 수면 질을 결정한다.

CRS는 웨어러블 기기의 수면·활동량·심박수 데이터와 스마트폰 광센서를 통한 빛 노출 정보를 실시간 분석한다. 이를 통해 사용자에게 ▲일정한 기상 시간 유지 ▲아침 자연광 노출 확대 ▲낮 활동 증진 ▲야간 조명 노출 감소 등 개인별 맞춤형 행동 가이드를 제공한다.

◇데이터 유효성 88.6%, 높은 만족도…실용성 증명

연구팀은 수면 불편감을 겪는 성인을 대상으로 6주간 타당성 연구를 진행했다. 그 결과, 참가자의 87%가 프로그램을 완수했으며, 웨어러블 및 광센서 데이터의 유효 확보율은 88.6%에 달했다.

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특히 사용자 만족도는 45점 만점에 평균 37.9점으로 높게 나타났으며, 연구 기간 중 이상 반응은 보고되지 않았다. 또한 수면문제와 관련된 각종 평가지표에서 유의한 호전을 확인하였다. 이는 CRS가 일상생활 속에서 사용자가 거부감 없이 지속적으로 사용할 수 있는 실용적인 디지털 건강관리 도구임을 시사한다.

◇"디지털 치료제 가능성 확인…향후 대규모 연구 추진"

연구팀은 이번 연구가 대조군 없는 초기 단계임에도 불구하고, 일주기 리듬 조절을 통해 사용자가 스스로 건강한 수면 습관을 형성하도록 돕는 디지털 플랫폼의 가능성을 충분히 보여주었다고 평가했다.

고려대 안암병원 이헌정 교수는 "수면 장애는 단순히 밤의 문제가 아니라 낮 동안의 빛 노출과 활동이 얽힌 생체리듬의 불일치에서 기인하는 경우가 많다"며, "CRS는 개인의 생활 패턴을 실시간 반영해 생체시계를 맞추는 '폐쇄형 구조'를 갖춰, 획일적인 조언보다 훨씬 정교한 맞춤형 관리가 가능하다"고 설명했다.

연구팀은 향후 대규모 무작위 대조군 연구(RCT)를 통해 CRS의 임상적 효과를 추가 검증하고, 보다 정밀한 생체지표 평가를 이어갈 계획이다. 한편, CRS는 고려대학교의료원 의료기술지주회사 자회사인 ㈜휴서카디안이 개발한 앱으로, 디지털 치료제 시장의 새로운 대안으로 기대를 모으고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com