[SC 건강칼럼] 불룩 튀어나온 사타구니, 탈장 의심…방치 시 위험

자료사진 출처=프리픽

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탈장은 흔한 질환이지만, 증상이 뚜렷하지 않아 치료 시기를 놓치기 쉽다.

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초기에는 통증이 거의 없고, 특정 자세에서만 불룩하게 튀어나오는 양상을 보여 단순 근육 문제로 오인되기도 한다. 그러나 탈장은 자연적으로 호전되지 않으며, 방치할 경우 일부 환자에서는 응급 상황으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.

탈장은 복부 장기나 조직이 복벽의 약해진 틈을 통해 바깥으로 돌출되는 질환이다.

가장 흔한 형태는 사타구니 부위에 발생하는 '서혜부 탈장'이다. 중장년 남성에게서 많이 나타나지만 연령과 성별에 관계없이 발생할 수 있다. 배꼽 주변에 생기는 '배꼽 탈장(제대 탈장)'과 수술 부위에 발생하는 '절개 탈장'도 대표적이다. 원인으로는 선천적 복벽 약화와 노화, 만성 기침, 변비, 반복적인 복압 상승, 비만 등이 복합적으로 작용한다. 탈장 초기에는 통증이 거의 없고, 누우면 들어갔다가 서면 다시 나타나는 특징 때문에 병을 인지하지 못하고 지내는 경우가 많으며 시간이 지날수록 돌출 부위가 커지고 불편감이 심해질 수 있다

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주요 증상은 특정 부위가 불룩 튀어나오는 것으로, 오래 서 있거나 기침, 배에 힘을 줄 때 더 뚜렷해진다. 초기에는 단순한 이물감이나 묵직함 정도로 느껴지지만, 진행되면 통증이 동반될 수 있다.

특히 장이 탈장 부위에 끼어 혈액 공급이 차단되는 '교액 탈장'이 발생하면 극심한 통증과 구토, 복부 팽만 등이 나타나고 응급 수술이 필요하다.

탈장은 자연적으로 회복되는 질환이 아니다. 복대를 착용해 일시적으로 불편감을 줄일 수는 있지만, 근본적인 치료는 수술이다. 교액 탈장으로 진행될 경우 장 괴사 위험이 있어 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다.

진단은 진찰과 촉진만으로도 대부분 확인할 수 있다. 필요에 따라 초음파나 CT 검사를 통해 탈장의 위치와 크기를 정확히 평가한다. 치료는 수술이 원칙이다. 약해진 복벽을 인공막으로 보강해 재발 위험을 낮춘다. 최근에는 복강경이나 로봇수술 등 최소침습 수술이 적용되면서 통증과 회복 부담이 줄어들고 있다.

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다만 탈장의 형태, 재발 여부, 환자의 전신 상태에 따라 수술 방법을 신중히 선택해야 한다

탈장을 예방하기 위해서는 복부 압력을 높이는 생활 습관을 줄이는 것이 중요하다. 무거운 물건을 들 때는 올바른 자세를 유지하고, 만성 기침이나 변비가 있다면 적절한 치료를 받아야 한다. 또한 체중 관리와 함께 복부 근육을 강화하는 규칙적인 운동도 도움이 된다.

도움말=가톨릭대 인천성모병원 대장항문외과 임채동 교수