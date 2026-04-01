[SC헬스칼럼] 과거 시력교정 수술받았는데, 백내장이 왔다면…

과거에 안경 없는 자유를 선물한 것을 라식, 라섹, 스마일라식 같은 시력교정 수술이다.

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그런데, 어느덧 세월이 흘러 당시 수술을 받았던 세대가 이제는 백내장을 고민해야 하는 연령대에 접어든 분들이 있다. 최근 안과 현장에서는 과거 굴절교정 수술 이력이 있는 백내장 환자의 비율이 해마다 증가하고 있다.

하지만 시력교정술을 받은 경험이 있는 환자라면, 일반적인 백내장 수술과는 조금 다른 차원의 접근이 필요하다. 단순히 수술이 가능하다는 점을 넘어, 왜 더 세밀한 검사와 정교한 계산이 필요한지 그 이유를 살펴본다.

먼저 두 수술의 차이를 명확히 이해하는 것이 중요하다.

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라식이나 라섹, 스마일라식, 스마일프로는 조금씩 방법은 차이가 있지만 본질적으로 눈의 창문 격인 각막을 레이저로 깎아 굴절률을 조정하는 수술이다. 반면 백내장 수술은 눈 안쪽에서 카메라 렌즈 역할을 하는 혼탁해진 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입하는 과정이다.

수술 부위가 다르므로 과거에 시력교정술을 받았더라도 백내장 수술 자체에는 문제가 없다. 그러나 이미 한 번 수술을 거친 각막을 통해 빛이 들어와야 하기 때문에, 새롭게 들어갈 인공수정체의 도수를 결정하는 단계에서 일반적인 경우보다 변수가 발생한다.

백내장 수술의 핵심은 환자에게 딱 맞는 인공수정체 도수를 산출하는 것이지만, 시력교정술을 받은 눈은 구조적 특이점 때문에 오차가 발생하기 쉽다. 레이저로 각막 중심부를 평평하게 깎으면 일반 검사 장비가 가정하는 각막 앞·뒷면의 표준 비율이 깨지기 때문이다.

이로 인해 실제보다 각막 굴절력이 높게 측정되는 왜곡이 생길 수 있다. 또한, 장비가 시력에 결정적인 중심부 대신 주변부 정보까지 반영하면 실제 눈 상태와 도수 사이에 간극이 발생한다. 결과적으로 수술 후 기대했던 시력과 차이가 나는 굴절 오차의 원인이 된다.

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결국 시력교정술 후의 백내장 수술의 성패를 좌우하는 핵심은 얼마나 정밀하게 인공수정체 도수를 예측하느냐가 관건이다.

각막의 앞면 뿐만 아니라 뒷면의 곡률까지 입체적으로 분석해야 하며, 변형된 각막 수치를 보정할 수 있는 특수 공식과 추가 계측 데이터를 반드시 활용해야 한다. 과거 수술 데이터가 남아 있다면 도움이 되지만, 설령 데이터가 없더라도 최신 계측 장비와 숙련된 의료진의 분석 노하우가 있다면 오차 범위를 최소화할 수 있다. 남들이 좋다는 렌즈가 기준이 아니라, 변화된 내 눈의 지형에 최적화된 렌즈를 찾아내는 맞춤형 설계가 필수적인 이유다.

시력교정술이 젊은 날의 편안함을 주었다면, 백내장 수술은 노년의 삶의 질을 결정짓는 중요한 전환점이다. 이미 각막 지형에 변화가 있는 눈이라면, 일반적인 수술보다 훨씬 더 까다롭고 입체적인 분석이 가능한 환경에서 수술을 준비하는 것이 바람직하다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장