"2형 당뇨병 여성, 가임기간 길수록 치매 위험 최대 27% 낮아"

분석 결과, 초경 연령이 빠를수록(Age at menarche), 폐경 연령이 늦을수록(Age at menopause) 치매 발생의 위험이 낮았으며 가임기간(reproductive lifespan, 초경에서 폐경까지의 기간)이 40년 이상인 여성은 30년 미만인 여성에 비해 전체 치매 위험이 27% 낮았다. 또한, 호르몬대체요법(Hormone replacement therapy)을 5년 이상 시행한 경우 사용하지 않은 경우에 비해 치매 위험이 17% 낮았다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계적으로 고령화가 가속화되면서 치매 유병률이 급증하고 있으며, 특히 당뇨병은 치매 위험을 증가시키는 주요 위험인자로 알려져 있다.

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또한 여성호르몬은 뇌 기능과 인지 기능 보호에 관여할 가능성이 제기되어 왔지만, 2형당뇨병을 가진 여성에서 생식 요인이 치매 위험에 어떤 영향을 미치는지는 명확히 알려져 있지 않았다.

이런 가운데 가톨릭대학교 서울성모병원 내분비내과 이승환 교수 연구팀 (제1저자 내분비내과 유진 교수)이 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀과 함께 2형당뇨병을 가진 여성에서 가임기간이 길수록 치매 위험이 유의하게 낮아진다는 연구 결과를 발표했다.

치매는 전 세계적으로 가장 빠르게 증가하는 노인성 질환 중 하나다.

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세계보건기구(WHO)의 발표에 따르면 전 세계 치매 환자는 현재 5500만 명 이상으로 추산되며, 2050년에는 1억 5000만 명에 달할 것으로 전망된다. 국내에서는 65세 이상 노인의 치매 유병률은 9.25%로, 10명 중 1명꼴이었다 (보건복지부 2023년 치매역학조사 결과). 특히 치매는 여성에게 더 높은 빈도로 발생하며, 중앙치매센터의 발표에 따르면 치매 환자 중 여성이 약 58.8%를 차지하는 것으로 알려졌다.

치매의 주요 위험인자인 당뇨병의 역할도 주목된다.

세계적 의학 학술지 Lancet 위원회의 2024년 보고서에 따르면, 당뇨병은 치매 위험을 약 1.7배 높이는 위험인자로 지목된다. 국제당뇨병연맹(IDF, International Diabetes Federation)의 발표에 따르면 2024년 현재 전 세계 성인 당뇨병 환자는 약 5억 9000만 명에 달하며, 이 수치는 2050년 8억 5300만 명으로 늘어날 전망이다.

하지만 2형당뇨병 여성에서 가임기간, 출산력, 수유 이력, 호르몬 치료 등 생식 관련 요인이 치매 위험에 어떤 영향을 미치는지는 지금까지 명확히 규명되지 않았다.

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연구팀은 국민건강보험공단 빅데이터를 활용하여 2형당뇨병을 가진 폐경 여성 15만 9751명을 대상으로 평균 8.3년간 추적 관찰했다. 추적 기간 동안 총 2만 4218건의 치매(알츠하이머병 1만 8819건, 혈관성 치매 2743건)가 발생했다.

분석 결과, 초경 연령이 빠를수록, 폐경 연령이 늦을수록 치매 발생의 위험이 낮았으며 가임기간(reproductive lifespan, 초경에서 폐경까지의 기간)이 40년 이상인 여성은 30년 미만인 여성에 비해 전체 치매 위험이 27% 낮았다. 또한, 호르몬대체요법을 5년 이상 시행한 경우 사용하지 않은 경우에 비해 치매 위험이 17% 낮았다.

이번 연구는 대규모 전국 단위 코호트와 장기 추적 자료를 기반으로, 당뇨병 여성에서 생식 요인과 치매 위험의 관계를 체계적으로 규명한 국내 최대 규모 연구 중 하나라는 점에서 의의가 있다.

제1저자인 유진 교수는 "이번 연구는 당뇨병 여성에서 단순히 혈당 조절뿐 아니라 생애 전반에 걸친 여성호르몬 노출 이력이 인지 건강에 영향을 줄 수 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다"며 "특히 가임기간, 출산력, 수유 이력, 호르몬 치료과 같은 요소들이 장기적인 뇌 건강과 연결될 가능성을 확인했다는 점이 중요하다"고 설명했다.

교신저자인 이승환 교수는 "치매 예방 전략 수립 시 전통적인 대사 위험인자뿐 아니라 여성의 생식력까지 함께 고려하는 정밀 위험 평가가 필요하다"며 "향후에는 호르몬 농도, 당뇨병 중증도, 신경영상 자료 등을 포함한 후속 연구를 통해 보다 정밀한 기전 규명이 필요하다"고 강조했다. 이번 연구는 미국당뇨병학회 공식 학술지인 'Diabetes Care'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com