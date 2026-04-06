현대차, 장애인 위한 '성장형 일터' 만든다…현대무브 출범

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현대자동차가 장애인 근로자의 '자립'을 돕는 새로운 일터를 만든다.

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현대차는 100% 지분을 출자한 자회사형 장애인 표준사업장 '현대무브(Hyundai MOVE)'를 설립했다고 6일 밝혔다. 단순 고용을 넘어 '성장과 자립'을 지원하는 구조를 갖춘 것이 핵심이다.

현대무브는 경기 의왕시에 들어서며, 올해 하반기부터 본격 운영에 들어간다. 현대차는 장애인 채용을 통해 안정적인 일자리를 제공하는 동시에 체계적인 직무 교육을 지원해 전문 인력으로 육성할 계획이다.

첫 사업은 'K-디저트'다. 구움약과와 쌀마들렌 등 전통 간식을 현대적으로 재해석한 베이커리 제조를 시작으로, 향후 ▲카페 운영 ▲사내 공간 관리 ▲업무용 차량 관리 등으로 사업을 확대한다.

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특히 현대무브는 '일하는 공간' 그 이상을 지향한다. 장애인 근로자가 불편 없이 이동하고 근무할 수 있도록 사업장을 전면 설계했으며, 근무 외 시간에는 자기계발 교육과 문화·취미 프로그램도 운영한다. 여기에 정신건강 지원까지 더해 '지속 가능한 근무 환경'을 구축한다는 구상이다.

현대차는 이를 통해 장애인 근로자뿐 아니라 가족의 삶의 질까지 개선하는 '돌봄형 일자리 모델'을 만들겠다는 목표다.

현대차 관계자는 "현대무브는 기업이 사회적 약자와 어떻게 공존하고 성장할 수 있는지에 대한 고민의 결과"라며 "장애인 직원들이 성취감을 느끼고 자립할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com