GKL사회공헌재단-제주관광공사, 무장애관광 '모두의 제주 여행' 성료

제주 한라수목원에서 사운드워킹을 줄기고 있는 모습.

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GKL사회공헌재단이 제주관광공사와 함께 '시각장애인 모두의 제주 여행'을 성료했다고 8일 밝혔다. 양사는 2024년 관광약자 지원을 위한 업무협약을 바탕으로 무장애관광 지원 사업을 진행 중이다.

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GKL사회공헌재단에 따르면 시각장애인 모도의 제주 여행 프로그램은 지난 2일부터 4일까지 진행됐다. 올해는 실로암시각장애인복지관을 통해 시각장애인 10명, 활동보조인 11명 총 21명이 참여했다. 시각장애인 모두의 제주 여행은 4월 20일 장애인의 날 맞이 관광약자 여행 프로그램으로 오감만족을 콘셉트로 돌문화공원, 요트투어, 한라수목원 사운드워킹 관광과 제주당근을 활용한 쿠킹클래스, 제주의 향을 느낄 수 있는 조향체험 등이 진행됐다.

GKL서회공헌재단은 "제주관광공사와 2024년 관광약자 지원을 위한 업무협약으로 무장애관광 지원 사업과 열린관광 페스타 행사 기간에 맞춰 시각장애인 모도의 제주여행을 공동으로 추진하고 있다"먀 "모두를 위한 관광 인식 개선과 제주 무장애관광을 홍보하는 프로그램으로 자리매김 했다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com