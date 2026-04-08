삼성전자, 갤럭시 XR 대상 운영체제 소프트웨어 업데이트 진행

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삼성전자가 '갤럭시 XR' 대상으로 '안드로이드 XR' 운영체제(OS)소프트웨어 업데이트를 진행한다고 8일 밝혔다. 삼성전자는 8일부터 순차적으로 진행되는 업데이트를 시작으로 최대 5년까지 안드로이드 XR 플랫폼 소프트웨어 업데이트를 지원할 예정이다. 안드로이드 XR은 삼성전자와 구글이 공동 설계한 확장현실(XR) 전용 플랫폼이다.

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삼성전자에 따르면 안드로이드 XR OS 소프트웨어 업데이트 시 '안드로이드 엔터프라이즈(Android Enterprise)' XR버전이 '갤럭시 XR'에 최초로 적용된다. 안드로이드 엔터프아지가 적용되면 복잡한 설정 없이 기기를 쉽고 빠르게 세팅할 수 있는 안드로이드 제로터치(Android Zero-touch) 등록, QR코드 인식 등 다양한 초기 설정 방식을 활용할 수 있다.

관리도 수월해 진다. 기업 관리자는 비밀번호 정책, Wi-Fi 설정, 기기 사용 제한 등을 중앙에서 원격으로 제어가 가능하고, 기업용 앱을 간편하게 배포할 수 있는 관리 구글 플레이(Managed Google Play)도 사용할 수 있다.

삼성전자는 일반 사용자 경험 개선을 위한 기능을 업데이트 한다. 사용자의 최적화된 작업 환경 제공을 위해 가상 키보드의 높이와 거리, 위치를 원하는 형태로 저장할 수 있는 게 대표적이다. 데스크탑 작업 환경을 복원하는 기능도 추가된다. 갤럭시 XR을 재부팅 하더라도 이전에 사용하던 앱을 최대 3개까지 그대로 유지해 작업을 이어갈 수 있다.

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사용자가 기능을 미리 체험해볼 수 있는 '실험실'에 추가되는 '오토 스페셜라이제이션(Auto Spatialization)'기능은 크롬 브라우저와 유튜브의 2D 콘텐츠를 3D 몰입형 영상 및 사진으로 변환해 볼 수 있도록 지원한다.

최재인 삼성전자 MX사업부 XR R&D팀장(부사장)은 "XR은 단순한 하드웨어를 넘어 새로운 경험 생태계를 만들어 가는 플랫폼"이라며 "안드로이드 엔터프라이즈 지원을 통해 기업이 XR 기반 솔루션을 안정적으로 확장할 수 있도록 돕고, 다양한 사용 경험을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com