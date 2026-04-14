켈로그, 당은 줄이고 통곡물·식이섬유 강화한 ‘저당 그래놀라’ 출시

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켈로그가 저당 그래놀라를 선보였다.

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이 제품은 당류를 약 80% 낮춘 점이 특징. 당만 줄인 것이 아니라, 올리고당과 꿀, 스테비아 등 엄선된 원재료로 건강하게 당을 줄여 은은한 단맛을 살렸다. 또한 통곡물을 기반으로 바나나 약 1.8개 분량의 식이섬유를 담아 가볍지만 든든한 한 끼로 영양 균형을 완성했다.

특히, 고대곡물 '파로'를 포함한 통곡물 7종을 사용해 풍미와 식감을 차별화했다. 통귀리·통밀·통호밀·흑보리 등 다양한 통곡물을 사용해 씹을수록 고소한 맛과 바삭한 식감을 살려 저당 그래놀라에서도 만족스러운 식감을 구현한 것이 특징이다.

켈로그 마케팅팀 강선영 과장은 "요즘 소비자들은 단순히 당을 줄이는 것에 만족하지 않고, 무엇으로 채웠는지까지 꼼꼼히 본다" 며 "이번 신제품은 통곡물과 식이섬유 기반 설계를 통해 가볍지만 맛과 영양 모두 만족감을 주는 한 끼를 만들겠다는 켈로그의 고민이 담긴 제품이다"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 켈로그는 매일 아침 신뢰할 수 있는 선택지가 될 수 있도록 제품 혁신을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

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한편, 켈로그는 '저당 그래놀라' 출시를 기념해 네이버 쇼핑 라이브와 브랜드 스토어를 통해 소비자 대상 프로모션을 실시한다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com