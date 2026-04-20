더복력, 전속모델로 가수 장윤정 발탁

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프리미엄 건강식품 브랜드 '더복력'이 전 세대에게 사랑받는 가수 장윤정을 브랜드의 새 얼굴로 발탁하며 공격적인 마케팅 행보에 나섰다.

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더복력은 이번 전속 모델 발탁에 대해 "전 연령대에서 절대적인 신뢰를 얻고 있는 장윤정의 건강한 에너지가 과학적 연구를 기반으로 탄생한 더복력의 프리미엄 이미지와 만나 최상의 시너지를 낼 것으로 판단했다"고 밝혔다.

특히 평소 철저한 자기관리로 활기찬 무대를 선보이는 장윤정의 모습이 현대인의 활력과 혈행 관리를 돕는 브랜드 철학을 가장 잘 대변한다는 평가다.

브랜드의 핵심 경쟁력인 '루버스오일(복분자 종자유)'은 연세대학교 등 국내 주요 대학 연구팀의 오랜 연구를 통해 항산화 및 혈행 개선 효과를 확인받은 국내 유일의 원료다. 정밀 추출 공법에 대한 특허(제10-1168169호)를 보유하고 있으며, 최근 '2026 한국브랜드 소비자평가 대상'을 수상하며 공신력을 다시 한번 입증했다.

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더복력 관계자는 "최고의 가수 장윤정 씨와 함께하게 되어 브랜드 인지도 확장에 큰 동력을 얻게 됐다"며 "신뢰를 바탕으로 전문 상담 시스템을 통해 고객 개개인에게 최적화된 맞춤형 건강 솔루션을 제공하는 프리미엄 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 전했다.

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가수 장윤정과 함께한 더복력의 새로운 화보와 광고 캠페인은 온·오프라인 매체를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.