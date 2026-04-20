제네시스 마그마 레이싱, 이몰라 6시간 완주…WEC 하이퍼카 첫 발

제네시스 마그마 레이싱 2026 WEC 데뷔. 사진제공=현대차그룹

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제네시스가 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 내구레이스 'FIA 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)' 데뷔전을 완주하며 첫 실전을 마쳤다.

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제네시스는 소속팀 '제네시스 마그마 레이싱'이 현지시각 17일부터 19일까지 이탈리아 이몰라에서 열린 2026 WEC 개막전 '이몰라 6시간' 하이퍼카 클래스에 출전해 GMR-001 하이퍼카 #17, #19 차량 모두 완주했다고 밝혔다.

이번 하이퍼카 클래스에는 페라리, BMW, 도요타, 애스턴마틴, 캐딜락 등 8개 제조사가 총 17대를 출전시켰다. 제네시스 마그마 레이싱은 #17 차량이 211랩으로 15위, #19 차량이 189랩으로 17위를 기록했다. 우승은 213랩을 돈 도요타 레이싱이 차지했다.

제네시스는 WEC 데뷔전인 점을 고려해 안정적인 경기 운영과 완주에 초점을 맞췄다. 실제로 높은 난이도의 이몰라 서킷과 기존 강팀들과의 경쟁 속에서도 두 차량 모두 결승선을 통과하며 목표를 달성했다.

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제네시스는 2024년 12월 WEC 출전 계획 발표 이후 차량 개발과 드라이버·운영진 구성, 2만5000km 규모의 트랙 테스트 등을 거쳐 대회를 준비해왔다. 이번 대회를 통해 차량 완성도와 레이스 운영 역량을 높이기 위한 실전 데이터와 경험을 확보했다는 설명이다.

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시릴 아비테불 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 "신규 참가 팀으로서 이번 대회의 핵심 목표는 성능이 아닌 신뢰성과 실행력이었으며, 프롤로그부터 레이스까지 계획한 바를 충실히 이행했다"며 "이번 대회를 통해 프로그램의 기초가 매우 탄탄하다는 점과 팀의 잠재력을 확인했다"고 말했다.

제네시스 마그마 레이싱은 다음 달 벨기에에서 열리는 시즌 2번째 대회 '스파-프랑코샹 6시간'에 출전할 예정이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com