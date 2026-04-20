中 유학생, 美 공군기지서 '종말의 날 비행기' 촬영…"수집 목적"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국인 유학생이 미국 공군기지에서 군용 항공기를 촬영한 혐의로 체포됐다.

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당국은 스파이 혐의로 조사 중이지만 그는 호기심 때문이었다고 주장하는 것으로 알려졌다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 스코틀랜드 글래스고 대학교에서 항공우주공학을 전공 중인 21세 중국인 량은 지난 3월 미국 네브래스카주에 위치한 오펏 공군기지에서 허가 없이 군용기를 촬영한 혐의를 받고 있다.

이 기지는 미국 전략사령부 본부가 있는 핵심 군사시설이다.

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수사 문서에 따르면, 그는 3월 31일(이하 현지시각) 오펏 기지에서 여러 항공기를 촬영했으며, 이 중에는 '종말의 날 비행기(Doomsday Plane)'로 불리는 보잉 E-4B도 포함됐다. 해당 항공기는 국가 비상사태 시 미 정부와 군 수뇌부가 공중에서 지휘를 이어갈 수 있도록 설계된 이동식 지휘소다.

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미 연방수사국(FBI)에 따르면, 량은 자신의 행동이 불법임을 알고 있었지만 "개인 수집 목적이었다"고 주장했다.

그는 평소 항공기 촬영 취미를 가지고 있으며 영국 내에서도 여러 공항을 돌며 군용기와 민항기를 촬영해온 것으로 알려졌다.

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또한 조사 결과, 그는 3월 26일 캐나다를 방문한 뒤 미국으로 입국해 여러 주를 이동하며 군용기 촬영을 시도한 것으로 드러났다. 사우스다코타주의 엘즈워스 공군기지에서 전략폭격기 촬영을 시도했지만 실패하자 이후 오펏 기지로 이동한 것으로 파악됐다.

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량은 이달 말 법정에 설 예정이지만, 공범 가능성에 대한 수사가 진행 중이라는 이유로 사건의 세부 내용은 공개되지 않고 있다.

한편, 량의 변호인은 언론의 질의에 응답하지 않았으며, 미국 검찰과 학교 측 역시 "수사가 진행 중인 사안에 대해서는 언급할 수 없다"는 입장을 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com