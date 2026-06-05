'허리통증' 이재현 또 휴식 → 사령탑 탄식 "타격 진짜 좋았는데…이번 주말까진 지켜보겠다" [광주포커스]

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 이재현이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 유격수 이재현이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "이재현은 일단 이번 주말까지 좀 지켜보려고 한다."

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삼성 라이온즈가 주전 유격수 이재현의 컨디션 문제로 애를 태우고 있다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 박진만 삼성 감독은 "디아즈가 살아나서 다행인데, 전체적인 타격 페이스가 좀 떨어지네"라며 아쉬워했다. 그나마 디ㅏ즈가 NC 다이노스와의 3~4일 경기에서 홈런 3개를 몰아친 게 위안이다.

"디아즈가 살아나는데 특별한 계기는 없는 것 같고, 아무래도 날씨가 따뜻해지니까 확실히 좋아지는 느낌이다. 다 같이 한번에 잘 쳐야 하는데, 그게 참 쉽지 않다."

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잘 치던 노장 최형우가 부진하면서 뜻밖의 시리즈 루징까지 당했다. 박진만 감독은 "2~3경기 안 좋다보니 타순을 좀 조정했다. 경험많은 선수니까 빠른 회복을 기대한다"고 설명했다.

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이날 삼성은 김지찬(중견수) 박승규(우익수) 구자욱(좌익수) 디아즈(1루) 최형우(지명타자) 전병우(3루) 류지혁(2루) 김도환(포수) 김상준(유격수) 라인업으로 경기에 임한다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각여 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

베테랑 투수 백정현이 1군에서 제외되고 대신 김도환이 올라왔다. 김도환이 올라와야하는 상황에서, 이재현의 컨디션이 100%가 아니다보니 야수가 아닌 투수에서 1명을 뺐다는 설명. 최근 실점이 잦아진 백정현을 쉬게 해주는 의미도 있다.

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문제는 이재현의 부상이다. 허리뼈 타박상이라 당분간 관리가 필요한 상황. 허리 부상 때문인지 올시즌 수비에서도 실책이 늘었다.

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박진만 감독은 "일단 이번주말까지 보고, 월요일에도 상태가 좋아지지 않으면 그땐 1군 제외도 생각해보겠다. 복귀 후 타격 컨디션이 진짜 좋았는데 아쉽다"며 한숨을 쉬었다,

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com