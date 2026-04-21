"주사 바늘 교체 않고 반복 재사용" 논란…"업무 미숙" 해명

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 건강검진 중 한 주사 바늘로 여러 번 사용했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.

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지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 현지 온라인 게시판에 저장성 항저우시의 한 진료소가 아파트 주민들을 대상으로 한 무료 건강검진 과정에서 채혈용 바늘을 교체하지 않고 반복 사용했다는 주장의 영상이 게시됐다.

주민들은 감염병 전파 가능성을 우려하며 강하게 반발했다.

공개된 영상에는 주민이 "주삿바늘을 교체했느냐"고 묻자 현장 직원이 "교체했다"고 답하는 장면이 담겼다.

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쓰레기 봉투를 확인한 주민이 폐기된 바늘을 못 봤다면서, "이 많은 사람을 한 개 바늘로 채혈한 것 아니냐"며 항의하는 모습도 포함됐다.

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영상 게시자는 "혈당 검사를 하면서 동일한 바늘로 여러 명에게 채혈했다"고 주장했다. 이어 "감염병 잠복기가 길어 향후 수개월간 불안 속에 지내야 할 상황"이라고 호소했다.

논란이 커지자 해당 진료소 측은 며칠 전 있었던 검진이었고 약 15명을 채혈한 것으로 파악된다고 밝혔다.

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진료소 관계자는 "주민들의 불안을 고려해 이미 관련 검진을 지원했고, HIV 예방 약물과 B형간염 백신 등을 제공했다"고 설명했다.

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또한 "관련 직원이 업무 미숙으로 일어난 일"이라며 해당 직원을 해고했다고 덧붙였다.

사건 이후 일부 주민들은 정신적 피해에 대한 보상을 요구했지만, 진료소 측은 이를 받아들이지 않은 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com