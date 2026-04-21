결혼 앞둔 20대 여성, 감기 주사 맞고 '식물인간'…의사는 도주

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 결혼을 앞둔 20대 여성이 감기 치료를 위해 주사를 맞았다가 혼수상태에 빠지는 안타까운 일이 발생했다.

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선전뉴스 등 중국 매체들에 따르면 산둥성 타이안에 사는 24세 여성 왕 모씨는 올해 4월 25일 결혼을 앞둔 예비 신부였다. 결혼 준비에 분주했던 그녀는 열이 나는 등 감기 증상을 보여 지난 1월 21일 집 근처 작은 의원을 찾았다.

의사는 주사를 맞으면 상태가 호전될 것이라는 설명과 함께 항생제 주사를 투여했다. 체온 측정, 알레르기 병력 확인 등 기본적인 절차를 거치지 않은 채 주사를 직접 혈관에 놓았다.

몇 분 뒤 왕씨는 손등이 붓고 호흡 곤란과 혀 저림 증상을 보였으며, 곧 아나필락시스 쇼크(과민성 쇼크, 알레르기 원인물질에 노출된 후 갑자기 발생하는 심한 과민반응)로 혼수상태에 빠졌다.

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하지만 의료진은 응급처치 시기를 놓쳤고, 결국 대학병원으로 이송되었을 때는 이미 뇌 조직이 산소 부족으로 심각하게 손상된 상태였다. 대학병원 의료진은 왕씨가 깨어날 가능성이 희박하며 식물인간 상태가 될 수 있다고 진단했다.

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현재 왕씨는 중환자집중치료실에서 인공호흡기에 의존하고 있으며, 하루 치료비만 수백만 원에 달한다.

가족은 이미 재산을 모두 썼고 친척과 친구들에게까지 빚을 지고 있다.

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사고 직후 주사를 놓았던 의원 측은 일부 비용을 부담하겠다고 했지만, 원장은 이후 문을 닫고 도주했다.

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신고를 접수한 보건당국과 경찰은 의원 관계자와 원장의 행방을 추적하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com