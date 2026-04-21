부평힘찬병원 영상의학팀, 노인복지센터 '성언의 집'서 나눔 봉사 활동

[스포츠조선 장종호 기자] 부평힘찬병원 영상의학팀이 지난 18일 재가 노인복지센터 성언의 집을 찾아 지역 사회 어르신들을 위한 봉사활동을 펼쳤다.

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이번 봉사활동은 대한방사선사협회 인천광역시회가 주관하는 '사랑의 릴레이 봉사'의 일환으로, 부평힘찬병원 소속 방사선사들이 참여했다. 봉사 장소인 성언의 집은 무료 급식과 도시락 배달, 노인돌봄서비스, 방문요양 등을 통해 지역 내 어려운 어르신들에게 다양한 복지 서비스를 제공하는 시설이다.

이날 시설을 찾은 부평힘찬병원 방사선사들은 지역 어르신들이 더욱 쾌적한 환경에서 지낼 수 있도록 무료 급식소 내부의 전반적인 물청소와 설거지, 시설 주변 정리 등에 일손을 보탰다. 또한 어르신들과 대화를 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.

봉사에 참여한 부평힘찬병원 영상의학팀 윤경덕 팀장은 "작은 도움이지만 지역 어르신들께 보탬이 될 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역 사회의 어려운 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있는 나눔 활동을 꾸준히 이어갈 계획"이라고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com