한국타이어, ‘포뮬러 E’ 브랜드 필름 공개

사진제공=한국타이어

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한국앤컴퍼니그룹 계열 한국타이어앤테크놀로지㈜가 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA Formula E World Championship'을 모티브로 한 브랜드 필름 '포뮬러 E 리와인드(Formula E Rewind)'를 공개했다.

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이번 영상은 지난해 공개된 포뮬러 E 브랜드 필름의 후속작이다. 앞선 영상이 R&D 과정과 기술력을 중심으로 구성됐다면, 이번 작품은 레이싱 결과에서 출발점을 되짚는 '리와인드' 기법을 활용해 메시지 전달 방식을 전환했다.

영상은 레이싱 퍼포먼스를 역순으로 전개하며, 고성능 주행의 출발점이 타이어에 있음을 강조하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)'의 기술력을 부각했다.

특히 최고 속도 322km/h, 제로백 1.86초 성능의 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보(GEN3 Evo)'와 공식 레이싱 타이어 '아이온 레이스(iON Race)'를 활용한 주행 장면을 통해 속도감과 긴장감을 강조했다.

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영상에는 'Where it all begins' 슬로건과 컴포짓 로고를 함께 노출해 포뮬러 E 오피셜 파트너로서 브랜드 정체성을 강조했다.

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해당 콘텐츠는 글로벌 공식 웹사이트와 유튜브, 인스타그램 등 온드 미디어 채널을 통해 공개되며, 전기차 및 모터스포츠 관련 소비자 접점을 확대한다는 계획이다.

한편 한국타이어는 포뮬러 E 레이싱 타이어 독점 공급과 전기차 전용 브랜드 '아이온' 운영, 글로벌 완성차 대상 신차용 타이어 공급 등을 통해 전동화 시장 대응을 강화하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com