'가족의 달' 충남의 문화기행, 미디어아트 뮤지컬 공연 진행

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충남 문화예술회관에서 가족의 달을 맞아 미디어아트 뮤지컬 공연이 진행된다. 지역주민의 문화 경험 확대를 위한 일환이다.

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22일 충남문화관광재단에 따르면 미디어아트 뮤지컬-파랑새는 5월 9일 오후 2시에 진행된다. 모리스 마테를링크의 '파랑새'를 원작으로 제작된 뮤지컬은 다양한 빛을 활용, 색다른 볼거리를 제공한다. '행복은 멀리 있지 않고 우리 곁에 있다'라는 메시지를 중심으로 진행되는 만큼 냠녀노소 모두 즐겁게 즐길 수 있다. 공연 티켓은 2026년 4월 23일 오전 11시부터 충남문화관광재단 누리집과 NOL티켓(구 인터파크티켓)을 통해 예매 가능하며, 공연은 5세 이상부터 관람이 가능하다. 티켓 가격은 전석 1만원이며, 다양한 정책 할인을 이용할 경우 더욱 저렴한 가격에 이용할 수 있다.

이기진 충남문화관광재단 대표는 "파랑새는 주역주민을 위한 공연이지만, 충남에 방문한 사람도 관림이 가능하다"며 "공연 관람과 함께 충남의 역사와 문화, 미식여행도 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com