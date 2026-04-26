친환경 기부 프로젝트 '내 정원 가꾸기' 첫 식재…현대백화점, 서울숲에 '2026 서울국제정원박람회' 내 800㎡ 규모 '그린프렌즈 가든' 조성

◇현대백화점 '내 정원 가꾸기' 프로젝트. 사진제공=현대백화점

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현대백화점이 지난 25일 서울시 성동구 성수동 서울숲에서 친환경 기부 프로젝트 '내 정원 가꾸기' 첫 식재를 진행했다.

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고객과 함께하는 도심 녹화 활동의 일환으로 진행되는 친환경 기부 프로젝트 내 정원 가꾸기는 고객이 8개 정원 중 희망하는 정원을 선택해 기부하면 현대백화점이 절반의 비용을 후원한다.

이 날 행사에는 정원 기부에 참여한 고객들을 비롯해 현대백화점 임직원 및 가족 50여 명, 서울시 및 (사)생명의숲 관계자들이 함께 참여해 나무와 초화류 등 약 2000본을 식재했다. 오는 28일까지 초화류, 여러해살이풀, 계절꽃 등 식물 2000본을 추가로 식재할 예정이다.

이 프로젝트를 통해 조성되는 800㎡(242평) 규모의 '그린프렌즈 가든'은 다음달 1일부터 열리는 '2026 서울국제정원박람회'에 선보여진다.

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현대백화점은 또한, 그린프렌즈 가든을 서울숲을 찾는 시민들이 언제든지 편하게 쉴 수 있는 공간으로 이용할 수 있도록 벤치, 조명 등의 시설물을 설치하는 한편, 고객들과 함께 정기적인 가드닝 프로그램도 진행할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com