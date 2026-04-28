볼보, EX90으로 전동화 승부수…플래그십 전기 SUV 시장 공략

사진제공=볼보자동차코리아

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볼보자동차코리아가 차세대 순수전기 플래그십 SUV 'EX90'을 국내에 공식 출시했다.

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EX90은 볼보의 전동화 전략을 상징하는 대형 전기 SUV다. 볼보자동차코리아는 최근 EX30 가격 인하에 이어 EX90을 투입하며 엔트리부터 플래그십까지 전기차 라인업을 확대했다. 올해 EX90의 국내 판매 목표는 2000대다.

EX90은 볼보가 자체 개발한 핵심 시스템 '휴긴 코어'를 기반으로 한 소프트웨어 중심 차량이다. 무선 업데이트(OTA)를 통해 기능과 성능, 안전 기술을 지속적으로 개선할 수 있는 것이 특징이다. 전기 아키텍처와 코어 컴퓨터, 각종 소프트웨어로 구성된 휴긴 코어는 향후 국내 출시될 볼보 전기차의 기반 기술로도 활용된다.

안전 사양도 강화됐다. EX90에는 5개의 카메라와 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서로 구성된 첨단 센서 세트가 기본 적용됐다. 볼보는 이를 통해 운전자와 탑승자는 물론 도로 위 보행자까지 보호하는 '안전공간기술'을 구현했다. 차체에는 경량 알루미늄과 보론강을 활용해 충돌 안전성과 배터리 보호 성능을 높였다.

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외관은 '형태는 기능을 따른다'는 디자인 철학을 바탕으로 매끄러운 플러시 디자인을 적용했다. 실내는 6인승과 7인승 구성을 제공하며, 자연광에 가까운 빛을 구현하는 '썬라이크 LED' 우드 데코, 바워스앤윌킨스 하이파이 사운드 시스템, 일렉트로크로믹 글라스 루프 등 프리미엄 편의 사양을 갖췄다.

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국내 출시 모델은 106kWh NCM 배터리와 차세대 트윈모터를 결합한 사륜구동 기반이다. 트윈모터와 트윈모터 퍼포먼스 두 가지 파워트레인으로 운영되며, 800V 배터리 시스템을 적용해 최대 350kW 급속 충전 시 배터리 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다. 1회 충전 주행가능거리는 WLTP 기준 최대 625km다.

판매 가격은 트윈모터 플러스 7인승 기준 1억620만원부터다. 트림별 가격은 ▲트윈모터 울트라 7인승 1억1620만원 ▲트윈모터 울트라 6인승 1억1820만원 ▲트윈모터 퍼포먼스 울트라 7인승 1억2120만원 ▲트윈모터 퍼포먼스 울트라 6인승 1억2320만원이다.

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볼보자동차코리아는 EX90 구매 고객에게 5년 또는 10만km 무상 보증 및 소모품 교체 서비스, 8년 또는 16만km 고전압 배터리 보증, 15년 무상 OTA, 5년 무상 5G 디지털 패키지 등을 제공한다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com