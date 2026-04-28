영화 '늑대와 춤을' 배우, 미성년자 등 성폭행 13건 혐의 종신형 선고

네이선 체이싱 호스의 현재 모습(왼쪽)과 영화 '늑대와 춤을'에서 주연 케빈 코스트너(오른쪽)와 연기하는 모습. 사진출처=페이지식스, 오라이언 픽처스.

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '늑대와 춤을(Dances with Wolves)'에 출연했던 배우 네이선 체이싱 호스(50)가 원주민 여성과 10대 소녀들을 성폭행한 혐의로 종신형을 선고받았다.

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미국 연예 매체 페이지식스에 따르면 네바다주 법원은 13건의 성폭행 관련 혐의로 유죄 평결을 받은 체이싱 호스에게 종신형을 내렸다. 피해자 중 한 명은 당시 14세였다.

그는 일부 혐의에서는 무죄 판결을 받았지만 중대한 성폭행 혐의에 대해서는 유죄가 인정됐다.

앞서 검찰은 그가 20여 년에 걸쳐서 수많은 피해자들을 상대로 납치, 성폭행과 성착취 등 범죄를 저질러 왔다며 그를 기소했다.

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피해자들과 가족들은 법정에서 체이싱 호스가 영적 지도자의 지위를 악용해 신뢰를 배신했다고 증언했다.

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한 피해자는 "이 순간을 새로운 출발로 삼겠다. 내 목소리를 되찾고 내가 마땅히 누려야 할 미래를 위해 싸울 것"이라고 말했다.

체이싱 호스는 법정에서 혐의를 부인하며 "이것은 사법적 오류"라고 주장했지만, 그의 변호인이 제기한 새로운 재판 요청은 기각됐다.

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체이싱 호스는 '늑대와 춤을'에서 수족의 젊은 장난꾸러기 소년 전사 '스마일스 어 롯(Smiles A Lot)' 역으로 출연한 뒤, 라코타족 전통 의술가로서 원주민 사회를 돌아다니며 의식과 치유 의례를 진행해왔다. 그러나 검찰은 그가 20년 가까이 이러한 명성을 이용해 여성과 소녀들을 성적으로 착취했다고 밝혔다.

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캐나다에서도 성폭행 혐의가 남아 있으며, 브리티시컬럼비아와 앨버타에서 추가 기소가 진행 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com