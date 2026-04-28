전기차 배터리도 '구독'…현대차, 택시로 실증

사진제공=현대차그룹

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현대자동차그룹이 전기차 배터리를 차량과 분리해 구독하는 방식의 실증에 나선다. 전기차 구매·운행 과정에서 부담으로 지적돼 온 배터리 비용 구조를 바꾸려는 시도다.

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현대차그룹은 28일 현대자동차와 현대캐피탈이 올해 상반기 중 법인택시를 대상으로 배터리 구독 서비스 실증사업을 추진한다고 밝혔다. 이번 사업은 국토교통부가 규제샌드박스를 통해 허용한 '전기차 차체-배터리 소유권 분리 등록' 특례를 기반으로 한다.

그간 전기차는 배터리를 차량과 별도로 관리할 수 있는 제도가 없어, 성능 저하에 따른 감가와 교체 비용이 소비자 부담으로 이어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

실증은 보증기간이 만료된 수도권 법인택시 아이오닉5 5대를 대상으로 진행된다. 참여 차량은 배터리를 구매하는 대신 월 구독료를 내고 사용하는 방식으로 운영되며, 교체가 필요할 경우 기존 배터리를 반납하고 다른 배터리를 공급받게 된다. 배터리 소유권은 현대캐피탈이 보유한다.

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법인택시는 단기간에 주행거리가 빠르게 늘어나는 특성상 배터리 성능 저하와 교체 수요가 빠르게 발생하는 만큼, 이번 실증에서는 비용 부담 완화 여부와 차량 운행 기간 변화 등이 주요 검증 대상이 될 전망이다.

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현대차그룹은 실증 결과를 토대로 하반기에는 일반 고객을 대상으로 한 서비스 확대도 검토하고 있다.

현대차그룹 관계자는 "이번 실증을 통해 배터리 소유권 분리가 실제 운행 환경에서 어떤 효과를 보이는지 확인할 수 있을 것"이라며 "전기차 배터리 소유권 분리 기반의 혁신적인 금융·구독 상품을 향후 시장에 제공해 소비자의 전기차 구매 및 운행 부담을 낮추고 정부가 추진 중인 전기차 보급 확대 정책에도 기여할 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com