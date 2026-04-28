현대면세점, 인천국제공항 DF2 구역 오픈으로 '풀 카테고리' 판매 …연매출 1조원 이상 기대

◇인천국제공항 DF2 구역 현대면세점. 사진제공=현대면세점

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현대면세점이 28일부터 인천국제공항 제1·2여객터미널 내 DF2 구역 면세점을 오픈하고 다양한 프로모션을 진행한다.

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기존에 운영 중인 DF5·DF7(명품, 패션·잡화) 구역에 이어 DF2(화장품·향수, 주류·담배) 구역 영업을 시작하며 인천공항에서 유일한 풀 카테고리 사업자로 '영업 경쟁력 제고'와 '수익성 개선'이란 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 전략이다.

이번에 문을 여는 DF2 구역은 4,571㎡(약 1,382평) 규모로 샤넬 뷰티, 디올, 입생로랑, 에스티로더 등 화장품·향수와 발렌타인, 조니워커, 헤네시, 발베니, KT&G, 정관장 등 주류·담배·식품 브랜드 총 287개가 입점해 영업에 나선다. 사업 기간은 영업 개시일인 이날부터 약 7년 후인 2033년 6월 30일까지며, 3년 연장 계약 시 오는 2036년 4월 27일까지 최대 10년간 운영하게 된다.

현대면세점 인천공항1·2터미널점 운영 시간은 오전 6시 30분부터 오후 9시 30분까지 연중무휴로 운영되며, 일부 화장품과 주류 및 담배 매장 등은 24시간 영업을 진행한다.

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현대면세점은 인천국제공항 최고 수준의 명품 브랜드 경쟁력에 더해 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드와 프리미엄 위스키·와인 등 초고가·한정판 상품 중심의 MD를 강화함으로써 럭셔리 쇼핑 수요를 최대한 흡수한다는 전략이다. 현대면세점은 기존 DF5·DF7 구역에 샤넬, 루이비통, 프라다, 구찌, 로에베, 버버리, 펜디, 생로랑, 롱샴 등 인천국제공항 내 최다 명품 브랜드를 취급하고 있다.

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이와 함께 최근 가파른 외국인 매출 성장세에 발맞춰 외국인 관광객들의 관심도가 높은 K뷰티·K푸드·K컬처 등 K콘텐츠를 공항 면세점 전면에 내세울 방침이다. 대표적인 게 인천국제공항 제2여객터미널(T2) 3층 면세지역 248번 게이트 인근에 들어서는 'K-코스메틱존'이다. 국내 더마코스메틱(기능성 화장품) 브랜드인 메디큐브를 비롯해 토리든, 웰라쥬, 아비브 등 트렌디한 K뷰티 브랜드 40여 개를 큐레이션해 선보인다. 여기에 AI 피부 분석, 퍼스널 컬러 진단 등 체험형 콘텐츠도 구현할 계획이다. 주류 부문에서도 이강주, 한주 만월 등으로 유명한 유림전통주를 비롯해 대동여주도, 우리술방, 춘풍막걸리, 복순도가 등 5개 인기 전통주 브랜드를 외국인 관광객을 겨냥해 내놓는다.

오픈을 기념해 인천국제공항점에서 네이버페이 선결제 고객을 대상으로 총 2억 원 상당의 보물찾기 이벤트를 진행해 최대 100만원까지 즉시 사용가능한 리워드를 지급하고, 카드사 VIP 및 출국 예정 고객에게는 추가 페이백 혜택도 제공한다. 외국인 고객 대상으로는 위챗페이 결제 시 구매 금액별 혜택과 함께, 공항내 식음·편의점 이용시 현대면세점 8000원 할인 쿠폰을 지급한다. 온라인몰에서는 다음달 10일까지 대규모 프로모션 행사 현데이(HYUNDAY)를 진행해 현금처럼 사용할 수 있는 적립금 허니 추가 적립과 브랜드 릴레이 세일 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

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또한, 모회사인 현대백화점과의 공동 마케팅도 추진할 계획이다. 한국을 대표하는 글로벌 쇼핑 랜드마크로 자리잡은 더현대 서울에서 현대면세점의 면세 쇼핑 꿀팁을 소개하는 팝업스토어를 열거나, 현대백화점의 패션·식품·IP 콘텐츠를 공항 면세점에 유치하는 등 현대백화점그룹이 보유한 콘텐츠와 브랜드 자산을 접목해 마케팅 경쟁력을 한층 끌어올린다는 구상이다.

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박장서 현대면세점 대표는 "DF2 구역 면세점 운영으로 인천국제공항 내 최대 사업자로 도약하며 공항에서만 연간 1조원 이상의 매출을 올릴 것으로 기대된다"며 "앞으로 공항점과 시내점 모두 수익성 중심의 점포 운영 기조를 바탕으로, 차별화된 MD와 마케팅 전략을 더욱 고도화해 안정적인 성장 구조를 공고히 하는 한편, 명실상부 국내 면세 업계 리딩사업자로서 면세 쇼핑 트렌드를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 롯데면세점은 2023년 수익성 악화를 이유로 철수한 지 3년 만에 인천공항 DF1(향수·화장품·주류·담배) 구역에서 영업에 나섰다. 15개 매장에서 향수·화장품과 주류·담배·식품 을 판매한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com