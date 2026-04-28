5월 연휴 맞아 특별경주 확대 편성… 스타전, 메이퀸 등 빅매치도 개최

광명스피돔에서 열리는 경륜 경주(위 사진)와 미사경정장에서 열리는 경정 경주. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 5월 경주 일정을 발표했다. 주요 연휴 기간에 맞춘 특별경주 편성이 눈에 띈다.

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우선 매주 금요일부터 일요일까지 광명스피돔에서 열리는 경륜 경주는 5월 1일(노동절)에도 평상시와 동일하게 경주가 열린다. 특히 5월 8일부터 10일까지는 올해 두 번째 대상경륜인 'KCYCLE 스타전'이 개최될 예정이다. 아울러 5월 22일부터 25일(대체공휴일) 나흘간 특별경륜이 편성돼 연휴 기간 짜릿한 승부를 펼칠 예정이다. 이와 함께 5월 25일에는 전 영업장을 무료로 입장할 수 있다.

한편, 매주 수요일과 목요일 미사경정장에서 열리는 경정은 오는 5월 5일부터 7일까지 사흘간 특별경정이 열리며, 5월 13일에는 경정 여왕을 뽑는 메이퀸 특별경정이 열린다. 또한 5월 5일에는 전 영업장을 무료로 입장할 수 있다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "5월은 공휴일과 연휴가 이어지는 시기로 특별경주를 편성했다. 또한 대상경륜, 메이퀸 등을 통해 수준 높은 경주가 펼쳐질 것으로 기대된다. 경륜·경정 팬들의 많은 관심 부탁 드린다"라고 전했다.

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경주 일정과 관련된 자세한 사항은 경륜 및 경정 홈페이지, 현장 공지 등을 통해 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com