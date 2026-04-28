3년 만에 바뀐 더 뉴 그랜저…실내·디자인 대폭 손질 "신차급 변화"

사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 7세대 그랜저의 부분변경 모델 '더 뉴 그랜저'를 공개했다.

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이번 모델은 2022년 11월 출시 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 페이스리프트로, 외관 디자인과 실내 구성을 중심으로 상품성을 끌어올린 것이 특징이다.

외관은 기존 모델의 디자인을 유지하면서 세부 요소를 다듬는 방향으로 변화했다. 전면부는 후드를 늘리고 '샤크 노즈' 형상을 강조했으며, 새로운 메쉬 패턴의 라디에이터 그릴을 적용해 보다 강한 인상을 준다. 베젤리스 타입의 심리스 호라이즌 램프는 더 얇고 길어졌고, 측면에서는 전장이 기존보다 15mm 늘어난 5050mm로 확장됐다.

후면부는 리어 콤비 램프를 얇게 다듬고 히든 턴시그널을 적용해 일체감을 높였으며, 범퍼 하단과 블랙 영역을 확장해 스포티한 이미지를 강화했다. 신규 외장 색상으로는 옻칠에서 영감을 받은 '아티스널 버건디'가 추가됐다.

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실내는 '프리미엄 라운지' 콘셉트를 유지하면서 디지털 경험과 편의성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 17인치 중앙 디스플레이에는 안드로이드 오토모티브 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'가 처음 적용됐다.

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공조 기능은 디스플레이에서 통합 제어하는 '전동식 에어벤트'를 통해 조작할 수 있도록 했으며, 대시보드 디자인도 보다 간결하게 정리했다. 물리 버튼을 함께 배치해 주행 중 조작 편의성도 고려했다.

이와 함께 투명도를 조절할 수 있는 '스마트 비전 루프'를 적용해 개방감을 높였고, 도어 트림에는 소파를 연상시키는 패턴과 간접조명을 더해 실내 안락감을 강조했다. 내장 색상 역시 외장과 동일한 '아티장 버건디'를 추가했다.

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현대차는 공식 출시 전 고객 접점을 확대하기 위해 사전 알림 이벤트 '얼리 패스'를 진행한다. 이벤트는 5월 13일까지 운영되며, 신청 고객에게 차량 정보와 출시 일정 등이 우선 제공된다.

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현대차 관계자는 "상품 전반의 완성도를 끌어올린 모델"이라며 "플래그십 세단에 걸맞은 이동 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com