"오십견 환자 약침치료, 물리치료보다 치료 효과·비용 효용성↑"

자생한방병원 의료진이 어깨 통증 환자에게 초음파 활용 약침술을 실시하고 있다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 한약재의 유효 성분을 통증 부위에 주입하는 약침치료가 유착성관절낭염 환자에게 물리치료 대비 치료 효과는 물론, 비용효용성이 더 크다는 연구 결과가 나왔다.

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자생한방병원 척추관절연구소(소장 하인혁) 김두리 원장 연구팀은 이 같은 연구 결과를 한국한의학연구원 한창현 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 SCI(E)급 국제학술지 '헬스케어(Healthcare, IF 2.7)'에 게재했다고 밝혔다.

유착성관절낭염은 어깨관절의 관절낭에 염증과 섬유화가 발생해 관절낭이 두꺼워지고 유착되면서 운동 제한이 생기는 질환이다.

흔히 50대 이후에 나타나 '오십견(五十肩)' 이라고도 불리며, 고령층에서 많이 발생하는 것으로 알려져 있다.

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실제 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 기준 유착성관절낭염으로 병원을 방문한 환자는 약 80만명으로, 전체 환자의 80% 가량이 50세 이상인 것으로 나타났다.

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주요 증상으로는 어깨 통증, 경직감, 운동제한 등이 있으며 초기에는 통증이 주로 나타나다가 시간이 지나면서 관절 가동범위가 점차 감소하게 된다. 이에 따라 팔을 안쪽이나 바깥쪽으로 돌리기 어려워지며, 머리를 감거나 옷을 입는 등 일상 동작에도 제한이 생길 수 있다.

유착성관절낭염에는 주사치료와 약물치료, 물리치료 등 보존적 치료가 우선적으로 시행되며, 일부 환자들은 더 나은 효과와 안전성을 기대하며 침·약침·추나요법 등을 활용한 한의통합치료를 선택하고 있다.

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다만 이러한 상황 속, 유착성관절낭염에 대한 약침의 비용효과성을 평가한 연구는 전무한 상황이었다.

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이에 김두리 원장 연구팀은 유착성관절낭염에 약침과 물리치료의 효과성과 안전성을 비교하는 파일럿 임상연구를 진행한 바 있으며, 해당 결과를 바탕으로 약침의 비용효과성을 평가했다.

먼저 파일럿 임상연구에서는 1개월 이상 어깨 통증을 앓고 있으며, 통증 정도가 통증숫자평가척도(NRS; 0~10) 기준 5점 이상인 19~69세 환자 50명을 약침치료군과 물리치료군으로 랜덤하게 배정해 6주간 주 2회 치료를 시행했다. 그 결과 약침치료군은 물리치료군에 비해 NRS가 2.2점 더 줄었고, 어깨통증장애지수(SPADI; 0~100)는 21.5점 더 개선된 것으로 나타났다. 또한 어깨의 관절가동범위(ROM)를 측정한 검사에서도 약침치료군이 팔을 옆으로 드는(어깨 외전) 각도가 물리치료군 대비 약 27도 더 많이 증가했다.

아울러 이번 논문에서는 임상연구에서 수집한 데이터를 기반으로 약침의 비용효과성을 평가했다. 비용효과성을 평가하기 위해서는 질보정수명(QALY, Quality adjusted life year)을 계산해야 하는데, 질보정수명은 건강한 삶의 시간을 숫자로 환산한 지표로 경제성 평가를 진행할 때 주로 사용된다. 완전한 건강 상태는 1, '죽음' 또는 '죽음보다 못한 상태'는 0으로 표기하며 값이 높을수록 질병이나 장애가 없는 최상의 상태로 1년을 보냈다는 것을 의미한다.

QALY 산출에는 삶의 질 척도(EQ-5D; 0~1)와 건강상태 효용지수(SF-6D; 0~1)가 활용됐다. 분석결과 약침치료군은 물리치료군에 비해 QALY를 EQ-5D로 계산했을 때 0.014, SF-6D로 계산했을 때 0.013 높은 것으로 나타났다.

비용은 의료비용 뿐 아니라 생산성손실 비용 등 모든 비용을 합한 사회적 관점에서의 비용과, 의료비용만을 계산하는 보건의료체계 관점에서의 비용 모두 계산됐다. 사회적 관점에서의 비용은 약침치료군(2235달러)이 물리치료군(3759달러)에 비해 약 1524달러(약 193만원) 적었다. 이에 약침치료는 물리치료에 비해 QALY도 높고 비용도 낮은 우세한(dominant) 치료법임이 확인됐다.

보건의료체계 관점에서의 비용은 약침치료군이 물리치료군에 비해 약 62달러(약 8만원)높았다. 또한 1QALY를 얻기 위해 추가로 필요한 비용을 뜻하는 점증적비용효과비(ICER)도 산출했다. 그 결과, 물리치료에 비해 약침치료의 ICER는 EQ-5D로 계산했을 때 4386달러(약 648만원), SF-6D로 계산했을 때 4790달러(약 708만원)이었다. 이는 일반적으로 통용되는 1 QALY에 대한 지불의사금액(WTP, Willingness to pay)인 2만6375달러보다 충분히 낮은 수치다. 여기에 확률적 민감도 분석에서 지불의사금액을 기준으로 약침치료가 물리치료 대비 비용효과적일 확률은 97% 이상인 것으로 분석됐다.

자생한방병원 척추관절연구소 김두리 원장은 "이번 연구는 유착성관절낭염 환자를 대상으로 약침치료가 효과적이면서도 경제적인 치료 선택지가 될 수 있음을 확인한 것"이라며 "다만 50명 규모의 파일럿 연구인 만큼 더 큰 규모의 후속 연구를 통해 연구 결과의 신뢰성을 높이고, 환자들의 치료 선택에 있어 근거 기반의 대안이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com