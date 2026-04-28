위암 수술 후 재발 2년 내 발생 '최다', 예방법은?

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[스포츠조선 장종호 기자] 위암은 치료 성적이 크게 향상됐지만, 수술 후에도 재발 위험이 남아 있어 지속적인 관리가 필요하다.

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인제대학교 일산백병원 소화기내과 강석인 교수는 "위암 5년 생존율이 78%까지 향상됐지만 재발은 여전히 중요한 문제"라며 "특히 수술 후 2년이 재발 위험이 가장 높은 '골든타임'"이라고 밝혔다.

실제로 여러 연구에서 위암 수술 후 재발률은 약 11~46% 수준으로 보고되고 있다. 전체 재발의 약 70%가 수술 후 2년 이내에 발생한다. 반면 5년 이후 재발은 10% 미만으로 감소하지만, 최근 연구에서는 약 8~9%의 환자에서 늦은 재발이 확인돼 장기적인 추적관찰이 여전히 중요하다.

조기 위암의 경우 재발률은 1~2%로 비교적 낮다. 림프절 전이나 점막하 침범이 동반된 경우 재발 위험이 증가하는 것으로 나타났다. 재발 양상은 림프절, 간·폐 등 원격 장기, 복막, 수술 부위 등 다양한 형태로 나타난다. 상당수는 수술이 어려운 상태에서 발견돼 항암치료가 주요 치료로 시행된다.

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위암 수술 후에는 위내시경, CT, 종양표지자 검사 등을 포함한 정기적인 추적검사가 권고된다. 강석인 교수는 "위내시경은 잔위암이나 국소 재발을 확인하는 데 효과적이며, 정기 검사를 통해 조기 발견 가능성을 높일 수 있다"며 "CT 검사는 림프절 및 간 전이, 복막 전이 여부를 평가하는 데 핵심적인 역할을 한다"고 설명했다.

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다만 정기 추적검사가 장기 생존율을 확실히 향상시킨다는 근거는 아직 제한적이다. 그럼에도 불구하고 의료계에서는 재발을 조기에 발견해 치료 시기를 놓치지 않기 위해 정기검사를 지속적으로 권고하고 있다.

강석인 교수는 대한상부위장관·헬리코박터학회 학술지(Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research)에 게재한 리뷰 논문을 통해 이러한 내용을 종합적으로 제시했다.

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한편, 위암의 주요 원인으로 알려진 헬리코박터 파일로리균에 대한 제균 치료도 중요하다. 조기 위암에서 내시경 치료 후 제균 치료는 재발 감소와 생존율 향상에 도움이 되는 것으로 확인됐다. 위 절제 수술 후 효과에 대해서는 연구마다 결과가 엇갈리지만, 최근 대규모 연구에서는 제균 치료를 시행한 환자에서 5년 생존율이 유의하게 높은 것으로 나타나 추가 연구가 필요한 상황이다.

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또한 위암 치료 이후에는 새로운 암이 발생하는 '2차 암' 위험도 증가하는 것으로 보고된다. 발생률은 약 1~6% 수준이며, 주로 수술 후 2년 이내에 발생한다. 대표적으로 대장암, 폐암, 간암, 전립선암, 갑상선암 등이 있으며, 고령, 남성, 당뇨병 및 만성질환 환자에서 위험이 더 높은 것으로 알려져 있다.

강석인 교수는 "위암 수술 후 관리는 단순한 재발 감시에 그치지 않고 2차 암까지 함께 고려해야 한다"며 "환자의 연령, 병기, 동반질환 등을 반영한 맞춤형 추적검사 전략이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com