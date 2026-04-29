지폐 이어 트럼프 얼굴 들어간 여권 발급…건국 250주년 기념 한정판

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 '한정판 여권'이 발급된다.

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뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 미 국무부는 트럼프 대통령의 얼굴이 표지 안쪽에 들어간 여권을 7월부터 발급할 예정이다.

공개된 디자인을 보면 한정판 여권의 내부 앞쪽 표지에는 트럼프 대통령의 얼굴과 금색 서명이 들어간다.

트럼프 대통령의 얼굴 뒤에는 미 독립선언문이 새겨진다.

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미 건국 250주년을 기념한 것으로, 발급은 재고가 소진될 때까지인 것으로 전해졌다.

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미 국무부 토미 피곳 대변인은 "7월 건국 250주년을 기념하기 위해 특별히 디자인했다"고 설명했다.

이 '한정판 여권'을 발급받는 데 추가로 내야 하는 비용은 없다.

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또한 미 행정부는 건국 250주년을 기념해 6월 백악관에서의 UFC 경기와 8월 워싱턴DC에서의 자동차 레이싱 대회 등 각종 행사를 준비 중이다.

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한편 미 재무부는 건국 250주년을 기념해 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 달러에 들어가는 것은 미국 건국 이후 최초다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com