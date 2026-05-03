목·머리 마사지 받은 후 눈앞이 '캄캄'…실명 위기 이유는?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 피로 해소를 위해 목과 머리 마사지를 받았다가 실명으로 이어질 뻔한 사례가 알려져 화제다.

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소후닷컴 등 중국 매체들에 따르면 후베이성에 사는 40대 여성 A씨는 어깨와 목 통증 때문에 한 마사지 업소를 찾았다.

그런데 마사지가 끝난 후 오른쪽 눈에 검은 그림자가 드리운 듯 시야가 급격히 흐려지는 증상이 나타났다.

A씨는 "눈앞이 검은 구름에 가려진 것처럼 보였다"고 당시 상황을 설명했다.

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지역 병원에서는 망막내 출혈이라고 진단했고, 그녀는 약물치료와 레이저 치료를 받았지만 좀처럼 나아지지 않았다.

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증상이 호전되지 않자 A씨는 안과전문 대형병원을 찾았다.

검사 결과 오른쪽 눈은 약 40㎝ 거리에서 손가락 수만 구분할 수 있을 정도로 시력이 저하됐고, 왼쪽 눈 역시 시력이 크게 떨어진 상태였다.

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진료를 맡은 의료진은 A씨의 눈 안 유리체에 대량의 출혈이 발생해 망막이 가려진 상태라고 설명했다. 또한 16년간 이어진 당뇨병과 고도근시 병력이 겹치면서 '유리체 출혈'과 '당뇨망막병증'이 동시에 진행된 것으로 진단했다.

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전문의는 고도근시 환자의 경우 안구 구조가 약해 망막과 혈관이 쉽게 손상될 수 있으며, 당뇨병이 있는 경우 신생혈관이 생겨 출혈 위험이 더욱 커진다고 설명했다. 이런 상태에서 목이나 머리 부위를 강하게 자극하는 마사지가 혈관 파열을 유발하는 결정적 요인이 될 수 있다고도 했다.

의료진은 단계적인 치료를 진행했다. 먼저 유리체 내 약물 주입으로 출혈 위험을 낮춘 뒤, 유리체 절제 수술을 통해 고여 있던 혈액을 제거하고 망막 구조를 복원했다.

수술 한 달 후 재검사에서 A씨의 시력은 눈에 띄게 호전됐으며, 시야를 가리던 검은 그림자 증상도 크게 완화된 것으로 확인됐다.

전문가들은 고도근시나 당뇨병 환자의 경우 눈 건강 관리에 각별한 주의가 필요하다고 강조한다. 정기적인 안저 검사와 함께, 목·어깨 마사지 시 과도한 압박을 피해야 하며, 갑작스러운 시력 저하나 비문증, 번쩍임 등의 증상이 나타날 경우 즉시 병원을 찾아야 한다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com