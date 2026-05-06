학생 폭행 지시한 교장 '충격'…하이파이브 하며 부추겨

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 학생들에게 한 학생을 폭행하라고 사주한 학교장이 징역형과 함께 교육자 자격을 영구 박탈당했다.

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폭스뉴스 등 미국 매체들에 따르면 아칸소주에 위치한 한 교육기관의 원장이자 소유주인 메리 트레이시 모리슨(50, 여)은 최근 법원에서 아동 학대 방조 등의 혐의로 유죄를 인정받았다.

법원은 그녀에게 30일의 징역형과 함께 보호관찰을 선고했으며, 이후 전자장치 착용을 조건으로 한 120일간의 가택연금을 명령했다. 또한 향후 아동과 관련된 모든 직종에 종사하는 것이 영구적으로 금지됐다.

사건은 지난해 4월 한 학부모가 13세 아들이 학교에서 학대를 당했다며 경찰에 신고하면서 수면 위로 드러났다. 수사 과정에서 확보된 영상에는 충격적인 장면이 담겨 있었다.

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영상에는 한 학생을 교실 중앙에 앉으라고 지시한 모리슨은 18명의 다른 학생들과 원형으로 둘러쌓다.

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이어 그녀는 다른 학생들에게 "손찌검을 하라"고 지시하며 사실상 집단 폭행을 유도했다. 약 30분간 이어지는 동안 신체적 폭력뿐 아니라 모욕적인 언행도 포함된 것으로 전해졌다.

특히 한 학생이 피해자의 목을 조르는 장면에서는 모리슨이 이를 제지하기는커녕 하이파이브를 하는 모습까지 포착됐다. 그녀는 "이 아이가 너를 놀린 적 있느냐"고 묻고는 다시 공격을 부추기기도 한 것으로 조사됐다.

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사건 이후 모리슨은 피해 학생에게 가해 학생들을 향해 사과하도록 강요하고, 해당 사실을 외부에 알리지 말라고 지시한 것으로 알려졌다.

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모리슨은 조사에서 아동 학대 방조 중범죄 1건과 미성년자 비행 조장 경범죄 4건에 대해 유죄를 인정했다. 재판부는 별도의 참작 사유를 인정하지 않고 실형을 선고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com