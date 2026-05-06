크루즈선 '한타바이러스' 공포…초기 증상 감기와 유사, 방치 땐 치명적

크루즈 여객선 'MV 혼디우스' 사진출처=Oceanwide Expeditions

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[스포츠조선 장종호 기자] 대서양을 항해 중이던 네덜란드 크루즈선 'MV 혼디우스'에서 한타바이러스 감염 의심 사례가 잇따르며 국제 보건당국이 긴급 조사에 나섰다.

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현재까지 확진 2건과 의심 사례 5건 등 총 7명의 환자가 발생했고, 이 가운데 3명이 숨지면서 상황의 심각성이 커지고 있다. WHO(세계보건기구)는 감염 경로를 규명하기 위해 선내 환경과 외부 유입 가능성 등을 면밀히 조사 중이다.

◇한타바이러스 감염증 잠복기 1~2주…초기엔 감기와 유사한 증상

한타바이러스는 코로나19와 같은 호흡기 전파 감염병과는 성격이 다르다.

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일반적으로 감염된 설치류의 소변·분변·타액에 노출될 때 전파되고, 사람 간 전파는 매우 제한적인 것으로 알려졌다. 그러나 이번 사례와 관련해 WHO는 현재 매우 가까운 접촉자 사이에서 전파가 있었을 가능성도 조사 중인 것으로 전해지고 있다. WHO는 "배 안에서 쥐가 발견됐다는 보고는 없으며, 일반 대중에 대한 바이러스 감염 위험도는 아직 낮은 수준"이라고 밝혔다.

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크루즈선은 밀폐된 환경에서 장기간 승선한 사람들과 접촉이 잦을 수밖에 없어 한 번 감염병이 발생하면 확산 위험이 높다. 첫 환자가 승선 이전에 남미 지역을 여행하였는데, 남미에서는 드물지만 한타바이러스의 일종인 안데스 바이러스 감염증이 발생하고 있어 여행 중 설치류의 분변에 오염된 환경과 접촉하여 감염되었을 가능성이 있다.

한타바이러스 감염증의 일반적인 잠복기는 1~2주이며 최대 6주까지 지속될 수 있다. 초기에는 발열, 근육통, 두통 등 감기와 유사한 증상을 보이지만 일부 환자의 경우 급격히 악화돼 호흡곤란이나 급성 신부전으로 진행될 수 있다.

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한타바이러스에 의해 아시아와 유럽에서 발생하는 '신증후군 출혈열' , 북남미 지역에서의 '폐증후군' 모두 중등증 이상의 위중도를 보이나, 특히 '폐증후군'의 경우 치명률이 50%에 달한다. 현재까지 특이적인 항바이러스 치료제는 없으며, 산소 치료 등 조기 보조치료나 중환자 치료가 가능한 의료기관에서의 진료가 예후 개선에 도움이 되고 있다.

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◇사람 간 전파는 제한적…효과적인 범용 백신 개발 시급

우리나라의 경우 과거보다 환자 발생이 많이 줄었지만, 여전히 중국, 러시아와 함께 '신증후군 출혈열'과 같은 한타바이러스 유행 지역에 속하고 있어 군인들과 농부들은 국가가 제공하는 한타바이러스 백신을 현재도 접종하고 있다. 그러나, 현재 사용 중인 백신의 접종 스케줄이 매우 복잡하고 지속력이 짧아, 북남미의 '폐증후군'까지 예방할 수 있는 효과적인 범용 백신 개발이 시급한 상황이다.

고려대학교 의과대학 백신혁신센터 정희진 센터장은 "한타바이러스 감염증은 초기에는 감기와 유사해 인식이 어렵지만 일부 환자에서는 빠르게 중증으로 진행될 수 있어 주의가 필요하다"고 말했으며, "국제 이동이 활발한 상황에서는 해외 감염병 유입 가능성을 완전히 배제할 수 없지만, 사람 간 전파가 제한적인 만큼 과도하게 불안해할 필요는 없다"고 조언했다. 이어 "감염된 설치류의 분비물의 오염된 환경에 대한 노출 위험은 특정하기 매우 어렵지만, 설치류가 많이 서식하는 환경(숲, 들판, 농장 등)에서 활동 후 발열 등 증상이 있는 경우 의심해 봐야 한다"라고 덧붙였다.

한편 고려대학교 의과대학 백신혁신센터는 세계 최초로 한타바이러스를 발견하고 백신 '한타박스' 개발을 이끈 故 이호왕 박사의 연구 성과를 계승해 설립됐다. 센터는 신종플루, 사스, 메르스, 코로나19 등 신종 감염병 대응 연구를 이어오고 있으며, mRNA 백신 등의 차세대 백신 개발을 주도하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com