카카오페이, 분기 최대 실적 경신…2026년 1분기 연결 매출 3003억 원, 영업이익 322억 원, 거래액 50.9조 원

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카카오페이(대표 신원근)가 2026년 1분기 실적발표를 통해 매출 3003억, 영업이익 322억 원으로 역대 최대치를 경신했다고 밝혔다. 결제·금융·플랫폼 등 전 사업 부문 고르게 두 자릿수 증가세를 이어간 가운데, 결제 사업의 데이터 기반 성장, 에이전틱(Agentic) AI 생태계 확장, 보험 및 투자 서비스의 가파른 성장을 성과로 꼽았다.

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꾸준히 증가하는 거래액… 주요 서비스와 카카오페이머니 잔고도 고른 성장세

1분기 연결 기준 거래액(TPV)은 전년 동기 대비 15% 증가한 50.9조 원을 기록했다. 매출 기여 거래액(Revenue TPV)은 같은 기간 15% 늘어난 14.6조 원으로, 지난 분기에 이어 전체 거래액의 29% 수준을 유지했다.

분야별로는 결제 서비스가 오프라인에서 50%, 온라인에서 13% 약진하며 전년 동기 대비 21% 증가했다. 해외 결제도 같은 기간 20% 늘어났다. 송금 서비스는 주식거래액 급증에 따라 본인 계좌로 송금하는 거래가 많아지면서 같은 기간 15% 늘었다. 카카오페이머니 충전 잔고는 2조 5122억 원으로 증가세를 이어갔다.

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역대 최대 매출 및 이익 달성… 영업이익률·당기순이익률은 두 자릿수 진입

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1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 큰 폭(41.7%)으로 늘어난 3003억 원으로 집계됐다. 분기 매출로는 역대 최대다. 결제?금융?플랫폼 부문 모두 고르게 두 자릿수 성장을 기록한 가운데 금융과 플랫폼 서비스 매출이 큰 폭으로 증가하며 견고한 성장 동력임을 입증했다.

분야별로 보면, 결제 서비스는 전년 동기 대비 13.3% 늘어난 1384억 원을 기록했다. 특히 온라인 결제가 카카오 그룹 계열사가 아닌 외부 가맹점(Non-captive)에서 24% 성장하며 매출 확대를 견인했다.

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금융 서비스는 같은 기간 82% 성장한 1459억 원으로 집계됐다. 지난해에 이어 투자와 보험 서비스가 각각 137%, 78%의 큰 매출 성장을 기록했다. 전체 매출 중 비중은 49%로 결제 사업이 견고하게 성장하는 가운데 수익 다변화 구조가 안착하고 있다는 분석이다.

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플랫폼 서비스 매출은 160억 원을 기록했다. 광고와 통신중개 서비스가 지속적으로 매출을 키우며 전년 동기 대비 67% 증가했다.

연결 영업비용은 2680억 원을 기록했다. 전략적인 비용 관리와 AI 활용을 통한 효율화로 광고선전비와 인건비가 지난 분기 대비 감소했다. 전체 영업비용은 전년 동기 대비로는 29% 증가했으나 매출 성장률을 하회하며 효율적으로 관리되었다.

연결 영업이익은 전년 동기 대비 7배가 넘는 322억 원으로 역대 최대치를 기록했다. 영업이익률은 10.7%로, 당기순이익률 11.6%와 함께 나란히 두 자릿수에 진입했다. 당기순이익과 EBITDA는 각각 347억 원, 408억 원이다.

데이터 경쟁력, '에이전틱 AI 결제' 선점 등 성과… 금융 서비스 폭발적 성장도 지속

카카오페이는 1분기 주요 성과로 데이터 경쟁력을 활용한 결제 사업 성장 에이전틱(Agentic) AI 생태계 확장 보험 및 투자 서비스의 가파른 성장 등을 꼽았다.

결제 부문에서는 데이터 기반 실증 솔루션으로 파트너사 매출 증대를 지원하며 외부 가맹점 매출을 전년 동기 대비 24% 끌어올렸다. 자체 데이터 및 마이데이터 기반의 사용자 분석과 맞춤형 혜택으로 리텐션(재방문)과 결제 전환율도 끌어올렸다.

AI 분야에서는 자체 AI 서비스 '페이아이(Pay i)'를 고도화하는 한편, 카카오 AI 에이전트 생태계와의 연동도 심화해나가고 있다. 'ChatGPT for Kakao(챗지피티 포 카카오)'에서 결제?송금?포인트 내역 조회 서비스를 제공하고 있고, 'Kanana in KakaoTalk(카나나 인 카카오톡)'과의 결제 MCP 연동도 준비 중이다. 리눅스 재단이 발족한 'x402 재단'에도 국내 핀테크 중 유일하게 이름을 올리며 세계 최대의 에이전틱 AI 결제 인프라 구축에 나서고 있다.

보험 사업에서는 상담 데이터베이스의 양적 성장과 마이데이터를 접목한 질적 성장을 동반 달성했고 데이터 기반 상담 표준화로 체결률과 매출을 끌어올렸다. 카카오페이손해보험은 전년 동기 대비 85% 늘어난 매출(243억 원)을 달성하며 외형을 키웠다. 같은 기간 157% 늘어난 정기납입 보험료와 차별화된 펫(Pet) 보험 등 신규 상품의 경쟁력이 주효했다.

카카오페이증권도 폭발적인 성장세를 이어갔다. 전체 예탁자산과 주식 및 연금 자산이 각각 208%, 302% 늘어난 가운데, 자금 순 유입이 주가 상승효과를 상회하는 등 실질 성장이 이뤄지고 있다. '국내시장 복귀계좌(RIA)'가 출시 2주 만에 2만좌를 넘겼고 국내주식 거래액이 해외주식 거래액을 앞지르는 등 국내 증시 활성화와도 궤를 같이 했다. 분기 매출은 1001억 원으로 역대 최대치를 기록한 가운데 영업이익 236억 원을 달성하며 지난해 영업이익 427억 원의 절반을 1분기 만에 넘어섰다.

카카오페이 신원근 대표는 "자회사의 약진과 더불어 데이터 기반 사업 모델과 신규 성장 동력이 본격적인 궤도에 올라섰고, 이는 카카오페이가 수익성과 확장성을 겸비한 강력한 금융 생태계로 진화했다는 의미"라면서 "기술적 혁신이 기업 가치 상승으로 이어질 수 있도록 압도적 성장 모멘텀을 견고하게 유지할 것"이라고 밝혔다.

카카오페이 1분기 실적발표 전체 내용은 카카오페이 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com