온천 목욕탕서 남성 6명 몰래 촬영한 30대 "호기심 때문"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 온천 목욕탕에서 다른 남성들의 신체를 몰래 촬영한 30대 남성이 법원에서 집행유예를 선고받았다.

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산리뉴스 등 현지 매체들에 따르면, 30대 대만남성 A는 타이베이 베이터우 지역의 한 온천 리조트 목욕탕에서 남성 6명을 대상으로 몰래 촬영을 한 혐의로 재판에 넘겨져 징역 5개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

검찰에 따르면 지난 2024년 12월 A는 수건으로 휴대전화를 가린 채 촬영을 시도했고, 피해자들의 얼굴과 신체 특징 등이 담긴 사진 32장을 몰래 촬영했다.

수상한 행동을 눈치챈 피해자들이 직접 A를 붙잡아 추궁한 뒤 경찰에 신고하면서 범행이 드러났다.

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출동한 경찰은 그의 휴대전화에서 불법 촬영 사진과 영상 일부를 확인했다.

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A는 재판 과정에서 범행을 인정하며 "순간적인 호기심 때문이었다"고 진술했다.

그는 개인정보보호법 위반과 함께 비공개 활동 및 성적 영상 무단 촬영 혐의로 기소됐지만, 피해자들과 합의하고 전액 배상을 진행하면서 일부 혐의는 취하됐다.

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다만 개인정보보호법 위반은 피해자와 합의 여부와 관계없이 국가가 공소를 제기하는 범죄로, 재판은 계속 진행됐다.

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법원은 판결에서 A가 범행을 초기에 인정하고 피해자 전원에게 배상한 점, 반성의 태도를 보이며 심리 상담을 자발적으로 받은 점 등을 고려해 형을 정했다고 밝혔다. 또한 전과가 없고 석사 학위를 가진 직장인으로 부모를 부양하고 있는 점도 양형에 반영됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com