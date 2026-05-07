낡고 냄새나는데 몇 십만원?…여학생 실내화 중고 플랫폼서 판매 논란

일본 중고거래 플랫폼에서 실제 판매되는 여학생 실내화.

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 온라인 중고거래 시장에서 여학생들이 신었던 학교 실내화가 판매돼 논란이 일고 있다.

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구매자들 사이에서는 특정한 사용 흔적이나 학생 정보가 남아 있을수록 가치가 높다는 반응까지 나오면서 "여학생 대상 성적 대상화"라는 비판이 이어지고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 일본 온라인 장터와 중고상품 앱 등에 여학생들이 사용했던 중고 실내화(우와바키) 판매가 다수 게시되고 있다.

기존에는 졸업 시즌에 사용하지 않았거나 상태가 좋은 실내화가 기념품처럼 거래되는 경우가 있었지만, 최근에는 오랜 기간 사용한 흔적이 뚜렷한 제품들이 높은 가격에 판매되며 논란이 불거졌다.

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한 실내화에는 '졸업 기념 신발'이라는 설명과 함께 6900엔(약 6만 4000원)에 등록됐다.

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판매자는 "3년 동안 사용했다"며 "신발 윗부분에 적혀 있던 이름을 지운 흔적이 있다"고 소개했다.

일부 제품은 경매를 거치며 5만엔(약 46만원) 수준까지 가격이 오른 사례도 전해졌다.

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구매자들은 이름 자수가 남아 있거나 오래 사용한 흔적의 제품을 선호하는 경향을 보였다.

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상품 사진에 여학생의 손이나 손가락이 함께 찍혀 있을 경우 더 높은 관심을 받는다는 반응도 나왔다.

일본 현지 매체들은 이러한 거래가 단순 수집 취미를 넘어 특정 성적 취향과 연결돼 있다고 지적했다. 일부 구매자들은 신발의 냄새나 사용 흔적, 그리고 '여학생이 실제 사용했다'는 점 자체에 의미를 둔다는 것이다.

비판 여론도 거세다. 일본 네티즌들은 "실내화 자체가 아니라 그 뒤에 있는 여학생 이미지가 상품화되는 것이 문제"라며 "이름이나 학교, 학급 정보까지 노출될 수 있다는 점이 더욱 위험하다"고 우려했다.

논란이 커지자 일본의 한 중고거래 플랫폼은 여학생의 교복이나 체육복, 속옷, 문구류, 학교 관련 물품 등은 거래 제한 대상이 될 수 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com