'K-뷰티의 대표주자' 이너타이드, 롯데백화점 입점…"프리미엄 브랜딩 강화한다"

'더마 엑소좀 아이 앤 링클 솔루션 500'을 비롯한 이너타이드의 제품들이 롯데백화점에 입점되어 전시되어 있다.

이너타이드 제품 라인업

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'차별화된 K-뷰티를 직접 경험해 보세요.'

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엑소좀 전문 홈에스테틱 브랜드 '이너타이드'(innerTIDE)가 롯데백화점 입점을 시작으로 국내 프리미엄 유통 채널 확대에 나선다.

이번 입점은 최근 고기능성 스킨 케어에 대한 수요가 높아지는 트렌드에 맞춰, 이너타이드만의 차별화된 엑소좀 기술력을 구매력이 높은 백화점 소비자에게 확대하기 위해 진행됐다.

롯데백화점의 오프라인 매장에서는 5월부터 이너타이드의 전제품 라인업을 직접 체험해 볼 수 있으며, 피부 타입별 맞춤형 홈케어 컨설팅 서비스를 제공해 방문 고객들이 자신의 피부 상태에 최적화된 관리법을 제안받을 수 있도록 운영할 예정이다.

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이너타이드는 그간 국내에서는 피부과 의원과 약국, 에스테틱 샵을 중심으로 입소문을 타며 탄탄한 팬덤을 쌓아왔으며, 해외에도 11개국에 수출하며 신세계 면세점 명동 본점과 동화 면세점 입점 등으로 해외 고객들이 많이 찾고 있는 K뷰티 브랜드이다.

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이번 백화점 진출을 통해 프리미엄 K뷰티 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

이너타이드는 대한민국 산자부 국책사업으로 개발된 특허기술의 초유 엑소좀을 기반으로 만들어진 동결건조 아이크림, 동결건조 부스팅 앰플, 스트레치 마스크팩, 올인원 버블 에센스 등 10여가지 제품을 출시하고 있다.

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최근 롯데홈쇼핑에서 '엑소좀 아이크림' 론칭 방송에서 전체매진을 기록하며 화제를 모은 바 있으며, 이너타이드 전제품은 피부 속 깊은 곳까지 유효 성분을 전달하는 독자적인 엑소좀 포뮬러 기반으로 개발되어 노화 예방이 필요한 30~50대에게 꼭 필요한 안티에이징 제품이다.

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이너타이드의 김소현 대표는 "이번 백화점 입점을 통해 프리미엄 안티에이징 제품을 찾는 3050 소비자들에게 접점을 높일 수 있게 됐다"면서 "앞으로 고기능성 제품을 필요로 하는 3050 소비자를 타겟으로 홈쇼핑과 백화점 유통 채널에 집중할 계획이다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com