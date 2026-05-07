"설거지·요리 자주 돕는 남성 성욕 증가"…여성은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 집안일을 돕는 남성은 성욕이 더 증가할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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미국 콜로라도 대학교 볼더캠퍼스와 캐나다 요크대학교 연구진은 가사노동 분담이 부부 관계에 미치는 영향을 분석, 그 결과를 국제학술지 '성 연구저널(The Journal of Sex Research)'에 최근 게재했다.

연구에 따르면 부부간 가사 분담 비율에 따라 성적 욕구가 달라지는 양상이 확인됐다.

연구에서는 청소, 육아, 식사 준비 등 일상적인 가사 활동과 성욕 간의 관계를 분석했다.

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조사에서 여성들은 전반적으로 집안일과 육아, 일정 관리 등 대부분의 일상적 책임을 더 많이 맡고 있다고 응답했다. 이로 인해 피로가 누적되면서 성욕이 낮아지는 경향이 나타났다.

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반면 남성은 잔디 깎기나 차량 관리 등 비교적 비정기적인 유지·관리 업무를 주로 담당하는 것으로 나타났다.

흥미로운 점은 남성이 육아와 돌봄 역할을 더 많이 맡을 경우 성욕이 감소하는 경향이 있었지만, 설거지, 요리, 청소 등 일상적인 집안일을 더 할 경우 오히려 성욕이 증가했다는 점이다.

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연구진은 이러한 결과가 성 역할에 대한 사회적 기대와 관련이 있을 가능성을 제기했다.

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전통적으로 여성에게는 가사노동이 '당연한 일'로 여겨지는 반면, 남성의 가사 참여는 상대적으로 '기여'로 인식되며 긍정적인 평가를 받기 쉽다는 것이다.

연구진은 또한 "이번 연구 결과는 부부 상담 및 관계 치료에도 활용될 수 있다"고 강조했다. 특히 여성의 성욕 저하가 문제로 제기되는 경우, 단순한 개인의 문제가 아니라 가사 분담과 역할 기대에 대한 부부간 인식을 함께 점검할 필요가 있다는 것이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com