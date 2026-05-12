KB국민은행, 장애 청년 대학생에 노트북 전달로 포용금융 실천

KB국민은행이 장애 청년 대학생에게 노트북을 전달하며 포용금융을 실천했다. 사진제공=KB국민은행

Advertisement

Advertisement

KB국민은행(은행장 이환주)이 지난 11일 서울 영등포구 이룸센터 이룸홀에서 'KB신입장애대학생 노트북 지원사업 전달식'을 개최하고 장애 청년 대학생에게 최신형 노트북을 전달했다고 밝혔다.

Advertisement

이번 사업은 KB국민은행 대표 사회공헌 활동인 'KB국민행복 희망 프로젝트'의 일환으로 , 경제적 부담과 정보 접근의 제약으로 학업에 어려움을 겪는 청년 장애대학생들의 안정적인 대학 생활과 미래 준비를 지원하기 위해 마련됐다.

KB국민은행은 한국장애인단체총연맹과 함께 2009년부터 '신입 장애대학생 노트북 지원사업'을 이어오고 있다. 올해 18년째를 맞은 이번 사업을 통해 신입 장애대학생 132명에게 최신형 노트북을 전달했으며, 누적 지원 인원은 총 2289명에 달한다. 또한 장애 유형과 학습 환경을 고려한 디지털 학습 보조기기도 함께 지원해 학습 편의성과 접근성을 높였다.

이날 전달식에는 지원 대상 학생과 학부모, 대학 장애학생지원센터 관계자 등 약 200명이 참석했으며, 사업 소개와 노트북 전달, 지원 학생 소감 발표 등이 진행됐다.

Advertisement

KB국민은행 관계자는 "청년 장애대학생들이 보다 안정적인 환경에서 학업과 미래를 준비할 수 있기를 바란다"며, "앞으로도 미래세대의 성장과 포용금융 실천을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

이원만 기자 wman@sportschosun.com