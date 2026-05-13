AI 활용 대중화 지원 확대 KT…교육 실습 도구 'AIDU' 무상 배포

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KT가 AI 활용 대중화를 위한 지원을 확대한다. 개인이 쉽게 AI를 활용 있도록 다양한 교육 프로그램을 제공하는 형태다.

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KT는 13일 인공지능(AI) 교육 실습 도구 'AIDU'의 설치형 애플리케이션(앱)을 무상으로 배포한다고 밝혔다. 'AIDU'는 코딩이 익숙하지 않은 비전공자를 위한 AI 실습 도구다. 자사 사무직 직원의 AI 교육을 위해 개발한 교육 프로그램으로, 별도의 코딩 없이 마우스 클릭만으로 데이터 분석부터 AI 모델 학습·평가까지 AI 모델링의 전 과정을 수행할 수 있는 게 특징이다.

무상으로 배포되는 'AIDU'는 데스크톱PC나 노트북에 설치해 사용하는 앱 형태로 제공된다. 통신망 접속이 불가능한 곳에서도 제약 없이 사용이 가능하며 윈도, 맥OS, 리눅스 등 다양한 운영체제를 지원한다. KT는 'AIDU' 최신 환경과 AI 활용 트렌드에 맞춰 활용될 수 있도록 기능성과 성능을 개선할 수 있는 업데이트를 제공할 방침이다.

KT는 AI 교육플랫폼 'AI 코디니'를 중심으로 AI 활용 대중화를 위한 노력을 지속해왔다. 코디니는 전국 초·중학교를 비롯해 다양한 기관의 교육 현장에서 AI 활용 역량 강화를 지원하고 있다. KT는 AIDI PC용 앱 무료 배포가 교육의 영역을 넘어 업무영역에서도 AI 활용 확대될 것으로 기대하고 있다.

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이종형 KT AICE기획팀 상무보는 들의 의견을 바탕으로 AIDU를 지속 고도화해 전국민이 AI를 일상적으로 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com