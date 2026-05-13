청년 고용 2년째 내리막…취업자 증가폭 16개월 만에 최소

지난달 취업자 수 증가폭이 10만명 아래로 떨어지며 16개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 내수 부진과 유가 상승 부담이 도소매·숙박음식업 등 대면 서비스업 고용에 영향을 미친 데다, 그간 고용시장을 떠받쳐온 전문·과학 및 기술 서비스업도 큰 폭으로 꺾인 영향으로 풀이된다.

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13일 국가데이터처가 발표한 '4월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 전년 동월 대비 7만4000명 증가했다. 취업자 증가폭은 올해 1월 10만명대에서 2·3월 20만명대로 확대됐다가 4월 들어 다시 크게 축소됐다. 이는 2024년 12월(-5만2000명) 이후 16개월 만의 최소 증가폭이다.

고용률도 하락 전환했다. 15세 이상 고용률은 63.0%로 1년 전보다 0.2%포인트 떨어지며, 2024년 12월 이후 처음 감소했다.

산업별로 보면 내수와 밀접한 업종의 부진이 두드러졌다. 도소매업 취업자는 5만2000명 줄어 2개월 연속 감소했고, 숙박·음식점업도 2만9000명 줄었다. 유가 상승 영향을 받는 운수·창고업은 1만8000명 늘었지만, 전월(7만5000명)과 비교하면 증가세가 크게 둔화했다.

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여기에 전문·과학 및 기술 서비스업도 감소로 돌아섰다. 취업자는 11만5000명 줄어 2013년 산업분류 개편 이후 최대 감소폭을 기록했다. 데이터처는 장기간 증가에 따른 기저효과와 일부 조정 가능성을 언급했다.

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제조업(-5만5000명)과 건설업(-8000명)도 감소세를 이어갔고, 농림어업 역시 고령화 영향 등으로 9만2000명 줄었다. 반면 보건·사회복지서비스업은 26만1000명 증가하며 고용을 떠받쳤다.

청년층 고용 부진도 이어졌다. 15∼29세 취업자는 19만4000명 감소했고, 고용률은 43.7%로 1년 전보다 1.6%포인트 하락했다. 청년 고용률은 2024년 5월 이후 24개월째 내림세다.

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연령별로는 60세 이상 취업자가 18만9000명 늘었고, 30대와 50대도 각각 8만4000명, 1만1000명 증가했다.

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실업자는 85만3000명으로 1년 전보다 2000명 줄었고, 실업률은 2.9%로 전년과 같았다. 다만 비경제활동인구는 17만4000명 늘었고, '쉬었음' 인구도 6만3000명 증가했다. 구직단념자는 1만5000명 늘며 5개월 만에 증가로 돌아섰다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com