이마트, 14년만에 1분기 최대 영업이익…전년 대비 11.9%↑

이마트가 14년만에 연결 기준 1분기 최대 영업이익 달성했다.

Advertisement

13일 공시를 통해 이마트는 1분기 연결 기준 순매출 7조1234억 원(-1.3%)을 기록했다고 발표했다. 영업 이익은 전년 동기 대비 190억 원(+11.9%) 증가한 1783억 원 으로, 2012년(1905억 원) 이후 14년 만에 1분기 최대 실적을 달성했다. 별도 기준 역시 견조한 실적 개선세를 이어갔다. 1분기 별도 기준 총매출은 4조 7152억 원(+1.9%), 영업이익은 전년 동기 대비 130억 원(+9.7%) 늘어난 1463억 원을 기록했다. 별도 영업이익도 1분기 기준 2018년 이후 8년 만에 최대치다.

이마트는 통합 매입 기반의 원가 개선 효과를 바탕으로 가격 혁신을 이어가며 고객 체감 혜택을 높였고, 특히 원가 효율 개선과 가격 재투자가 맞물리며 고객 방문을 늘리는 선순환 구조가 자리 잡고 외형 성장과 수익성 개선을 뒷받침했다고 전했다.

고객 지향적 공간 혁신도 실적 개선을 이끈 주요 요인으로 거론됐다. 스타필드 마켓으로 리뉴얼한 일산점 매출은 지난해 같은 기간 대비 75.1% 늘었고, 동탄점과 경산점도 각각 12.1%, 18.5% 증가했다. 체험형 콘텐츠와 체류 중심 공간 구성이 고객 체류 시간을 늘리고, 소비 패턴 역시 체류·경험 중심으로 변화하며 오프라인 경쟁력의 질적 개선으로 이어졌다는 해석이다.

Advertisement

무엇보다 이 같은 성과의 배경에는 정용진 회장의 지속적인 현장 경영이 자리한다는 분석이다. 정 회장은 스타필드 마켓 죽전, 트레이더스 구월 등 주요 점포를 직접 방문해 현장 상황을 점검하고 실행력을 독려하며 혁신의 속도를 높였다. 정회장이 신년사에서 천명한 '패러다임 시프트'가 1분기 만에 숫자로 증명되며, 이마트 체질 변화의 기폭제가 됐다는 평가다.

Advertisement

이마트의 가격 리더십을 대표하는 할인 행사인 '고래잇 페스타'도 전년 동기 대비 매출과 고객수가 각각 3.5%, 6.0% 신장하며 독보적인 가격 경쟁력을 지난해에 이어 다시 한번 입증했다.

트레이더스도 분기 기준 역대 최대 매출을 달성하며 압도적인 성장세를 이어갔다. 1분기 총매출은 전년 동기 대비 934억 원(+9.7%) 증가한 1조 601억 원으로 분기 기준 역대 최고치를 경신했으며, 영업이익은 12.4% 늘어난 478억 원으로 집계됐다.

Advertisement

주요 자회사들도 성장 기반을 강화했다.

Advertisement

조선호텔앤리조트는 관광객 증가에 따른 투숙률 상승과 객단가 개선에 힘입어 순매출 1685 억 원(+2.4%)을 기록했고, 영업이익도 전년 대비 21억 원 증가한 39억 원(+116.7%)을 달성했다. 스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 신규 출점 효과를 이어가며 순매출이 전년 동기 대비 7.3% 늘어난 8,179억 원을 기록했다. 지난해 정용진 회장의 진두지휘로 알리익스프레스와의 JV를 성공적으로 설립한 G마켓도 영업손익은 적자이지만, 식품과 일상용품, 디지털가전 등 핵심 상품군을 중심으로 총매출액은 (GMV)는 4년만에 신장세로 반등에 성공했다.

이마트 관계자는 "정용진 회장이 신년사에서 강조한 혁신적 패러다임 시프트가 1분기부터 가시적 성과로 나타나고 있다"면서, "이러한 기존 사업의 성장세를 바탕으로 AI데이터 센터 건립 등 미래 신사업에도 박차를 가할 예정"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com