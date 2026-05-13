훔친 와인병 '은밀한 곳'에 숨긴 여성 '덜미'…"그게 가능?"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 한 여성이 와인을 훔친 뒤 신체 은밀한 곳에 숨긴 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다.

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WPBN 등 미국 매체들에 따르면 미시간주 트래버스시티에 사는 48세 여성 A는 주류 판매점에서 샤르도네 와인 한 병을 훔친 혐의를 받고 있다.

그녀는 지난 9일(현지시각) 오전 9시 매장 안에서 술을 마시는 모습이 목격됐으며, 이후 건강 이상 증세로 이송돼 병원 치료를 받고 나왔다.

다음날 같은 매장을 찾은 그녀는 샤르도네 와인 한 병을 몰래 갖고 나가려다 직원들의 제지를 받았다.

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직원들은 당시 그녀가 훔친 것은 분명하지만 와인병을 발견하지는 못했다고 밝혔다.

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이후 신고를 받고 출동한 경찰은 여성을 체포했고, 신체 수색 과정에서 사라진 와인병을 발견했다.

경찰은 정확히 어떤 방식으로 숨겼는지에 대해 공개하지 않았지만, '은밀한' 부위에 숨긴 것으로 전해진다.

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여성은 현재 절도 2건, 밀반입 1건, 무단침입 1건 등의 혐의로 기소된 상태다.

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네티즌들은 "도대체 어떻게 와인병을 숨겼지", "소형 병이 아니었다면 매우 위험한 행동", "깨지기라도 했으면 큰 일 날 뻔" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com