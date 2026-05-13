블랙야크, 냉감 기능성 '에어로프레쉬' 시리즈 출시

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아웃도어 브랜드 블랙야크(회장 강태선)가 냉감 반팔티 '에어로프레쉬(AERO FRESH)' 시리즈를 출시했다.

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브랜드 설명에 따르면, 에어로프레쉬 시리즈는 블랙야크만의 기술력이 적용된 기능성 원단을 사용해 땀을 빠르게 증발시키고, 즉각적인 쿨링감을 제공한다. 눈에 보이는 미세한 에어홀(Air Hole) 소재와 초경량 원단을 적용해 쾌적하고 가벼운 착용감을 제공하는 '에어로프레쉬A'와 초냉감 원사 키네티 쿨(Kineti Cool)과 천연 미네랄이 함유된 프리미엄 경량 나일론 소재로 냉감 기능을 극대화한 '에어로프레쉬K'로 구성됐다.

이번에 블랙야크는 에어로프레쉬A와 K 소재를 각각 적용한 다양한 신제품을 선보임으로써 소비자 취향과 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있도록 했다. 라인업은 ▲카라 반팔티 ▲피케 카라 반팔티 ▲포켓 반팔티 ▲브이넥 반팔티 ▲반팔 원피스 등 스포티한 스타일부터 단정한 카라 디자인까지 다채롭게 구성했다. 이중 대표 제품인 '에어로프레쉬A 집업 반팔 티셔츠'는 스웨덴 폴리진(Polygiene) 의 항균·소취 기술로 땀 냄새를 유발하는 박테리아 증식을 억제해 장시간 착용에도 쾌적함을 유지해 준다. 신축성이 우수한 원단을 사용해 활동성을 높였으며, UPF 50+ 자외선 차단 기능을 적용한 소재를 더했다.

블랙야크 관계자는 "에어로프레쉬는 오랜 기간 축적해 온 블랙야크의 독보적인 냉감 기술력을 바탕으로 한여름에도 스타일리시하게 착용할 수 있는 프리미엄 반팔티"라며 "폭염과 폭우 등 기후 변동이 반복되며 냉감 의류에 대한 수요가 높아지는 여름철, 에어로프레쉬와 함께 보다 시원하고 쾌적한 일상을 보내시길 바란다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com